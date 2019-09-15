Polaroid випустив кишеньковий принтер, який друкує фото зі смартфона

Компанія Polaroid Originals анонсувала мобільний принтер Polaroid Lab. Новий ґаджет повинен з'явитися на ринку 10 жовтня.

Цьому мобільному принтеру взагалі не потрібно підключення до комп'ютера. Ґаджет сканує екран смартфона, після чого роздруковує знимок, повідомляє CNET.

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Polaroid Lab працює з переважною більшістю смартфонів на Android. Що стосується Apple, ґаджет сумісний з усіма моделями iPhone, починаючи з iPhone 6.

Ґаджет працює від акумулятора, яка заряджається через micro-USB. Заряду вистачає на місяць роботи в режимі очікування.

Спеціальний мобільний додаток до Polaroid дає змогу налаштувати експозицію, скоригувати зображення і створити колаж з 9 світлин.

Роздрук однієї фотографії триває приблизно 15 хвилин.

Принтер підтримує всі типи касет Polaroid, окрім SX-70.

Ціна: 100 доларів – 2 183 гривні.



Polaroid випустить мобільний принтер

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