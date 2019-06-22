Порохотяг від Xiaomi може прибирати сухе сміття та рідини

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Новий порохотяг від Xiaomi
Новий порохотяг від Xiaomi / gizmochina.com

Китайський виробник Xiaomi представив новий продукт – порохотяг Deerma Wet and Dry Bucket Vacuum Cleaner. Новинка вже з’явилась на сайті колективного фінансування.

Як пише Gizmochina, особливістю новинки є те, що вона ефективно збирає не тільки сухе сміття, а й мокре, зокрема рідини. Порохотяг також має функцію сушки підлоги.

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Характеристики. Пристрій працює на двигуні потужністю 1200 Вт з частотою обертання 33 000 оборотів в хвилину і тиском всмоктуванням 18 кПа. Довжина шнура живлення досягає 5 м.

Deerma Wet and Dry Bucket Vacuum Cleaner

Порохотяг годиться для сухого і вологого сміття 

У комплекті з порохотягом користувач отримує шланг, довжиною півтора мерти, килимову насадку, дві невеликі насадки для ефективного прибирання на підвіконнях, для чистки клавіатури тощо.

Deerma Wet and Dry Bucket Vacuum Cleaner

Новинка коштує 57 доларів 

Ціна питання. Deerma Wet and Dry Bucket Vacuum Cleaner оцінений у 399 юанів (це 57 доларів або трохи більше півтори тисячі гривень). Новинка офіційно надійде у продаж 31 липня.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Побутова техніка
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