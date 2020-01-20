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Повстання машин: електрокари Tesla самі тиснуть на педаль газу – деталі інциденту

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Автомобілі Tesla самі тиснуть на педаль газу / Unsplash

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) почала розгляд петиції, в якій агентство просять відізвати близько пів мільйона електрокарів Tesla. Причиною подачі документа називають масові випадки самовільного розгону автомобілів (навіть у випадках коли водій не торкався педалі акселератора).

Що сталося

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За запевненням відомства, проблема з незапланованим прискоренням зачіпає близько 500 000 електрокарів компанії, включаючи моделі Tesla Model S, Model X і Model 3, передає 4PDA.

Наразі вже зафіксовано 127 скарг від водіїв 123 автомобілів: заявлено про 110 аварій і 52 випадки отримання травм.

Деякі власники зіткнулися з ситуацією, коли під час неспішної парковки машина раптово починала прискорення і врізалася в автомобіль, який стояв попереду, двері гаража або огорожу. Лише зіткнення з перешкодою зупиняло електрокар від подальшого руху.

via GIPHY

Рішення агентства

Представники NHTSA наполягають на перевірці модельного ряду Tesla. Мета розслідування – з'ясувати, з чим пов'язаний такий дефект, який призводить до того, що в невизначений момент машина без видимих ​​причин стає неконтрольованою.

Реакція виробника

Керівництво Tesla ситуацію поки не прокоментувало.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Штучний інтелект Tesla Електромобілі Авто Новини Техно
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