Повстання машин: електрокари Tesla самі тиснуть на педаль газу – деталі інциденту
Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) почала розгляд петиції, в якій агентство просять відізвати близько пів мільйона електрокарів Tesla. Причиною подачі документа називають масові випадки самовільного розгону автомобілів (навіть у випадках коли водій не торкався педалі акселератора).
Що сталося
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За запевненням відомства, проблема з незапланованим прискоренням зачіпає близько 500 000 електрокарів компанії, включаючи моделі Tesla Model S, Model X і Model 3, передає 4PDA.
Наразі вже зафіксовано 127 скарг від водіїв 123 автомобілів: заявлено про 110 аварій і 52 випадки отримання травм.
Деякі власники зіткнулися з ситуацією, коли під час неспішної парковки машина раптово починала прискорення і врізалася в автомобіль, який стояв попереду, двері гаража або огорожу. Лише зіткнення з перешкодою зупиняло електрокар від подальшого руху.
Рішення агентства
Представники NHTSA наполягають на перевірці модельного ряду Tesla. Мета розслідування – з'ясувати, з чим пов'язаний такий дефект, який призводить до того, що в невизначений момент машина без видимих причин стає неконтрольованою.
Реакція виробника
Керівництво Tesla ситуацію поки не прокоментувало.
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