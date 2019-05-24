Повз Землю пролетить незвичайний астероїд

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Повз Землю пролетить незвичайний астероїд
Повз Землю пролетить незвичайний астероїд / vladtime.ru

25 травня повз Землю пролетить астероїд, діаметр якого сягає 1,32 кілометра, а швидкість – 77 тисяч кілометрів на годину. Цікаво, що цей астероїд має власний супутник.

Як пише Naked science, астероїд пролетить на відстані 5,18 мільйона кілометрів від Землі.

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Що відомо про астероїд? Небесне тіло отримало назву 1999 KW4. Астероїд виявили у 29 травня 1998 року. Він має власний супутник, тож технічно небесне тіло позначається як подвійна система.

Чи існує небезпека? Дослідники з Центру малих планет Смітсонівської астрофізичної обсерваторії віднесли астероїд до категорії потенційно небезпечних. Однак, шанс, що він зійде зі своєї орбіти і зіткнеться з Землею, мінімальний.

Наступного разу небесне тіло зблизиться із нашою планетою у 2036 році.

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Теги: Новини Техно Астероїд Техно Космос
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