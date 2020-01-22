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Представили електричний "мікроавтобус" без керма та педалей: фото та відео

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Мікроавтобус Cruise Origin / Фото з вільних джерел

Компанія Cruise представила повністю готовий автомобіль Origin, який обладнаний системою автоматичного керування. Ключовою особливістю електрокара став передовий автопілот: в салоні авто навіть не передбачені елементи управління.

Особливості електрокара

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Мікроавтобус розрахований на поїздки по магістралях. Кожне з пасажирських крісел оснащено USB-портами, в салоні також передбачений інформаційний дисплей, що демонструє інформацію про поточну поїздку, повідомляє Tech Crunch.


Салон автомобіля Cruise Origin

Автомобіль цікавий і тим, що його двері відкривають не назовні, як в класичних моделях, а виконані у вигляді розсувних стулок.


Cruise Origin отримав “розсувні двері

А головна відмінність новинки від нині представлених на ринку моделей – відсутність керма і педалей – управління здійснюється автоматично за допомогою бортового комп'ютера, а самі пасажири не беруть участі в процесі водіння.

Презентація електрокара Cruise Origin – дивіться відео

Дата появи авто на ринку

За заявою генерального директора Cruise, представлена ​​модель Origin – не концептуальна, а готовий до серійного виробництва автомобіль для спільних поїздок. Від випуску подібного транспортного засобу компанію зупиняє лише те, що розробка не відповідає федеральним номам США FMVSS, які визначають конструкцію та експлуатаційні характеристики автомобілів.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно Авто Електромобілі
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