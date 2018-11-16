Представили нову кнопкову Nokia за 20 доларів

Компанія HMD Global представила новий телефон Nokia 106 (2018). Пристрій отримав фізичну клавіатуру та дуже привабливу ціну.

Про це повідомляє theverge.com.

Телефон отримав кольоровий дисплей з діагоналлю 1,8 дюйма та роздільною здатністю 160×120 пікселів.

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Пристрій доступний в єдиному кольорі – темний сірий.

Телефон Nokia 106 побудований на процесорі MTK 6261D з 4 МБ оперативної і 4 МБ вбудованої пам'яті. Цього вистачає для зберігання 2000 контактів і 500 текстових SMS.

Nokia 106 (2018) майже місяць може працювати на одному заряді

Ємність акумулятора – 800 мАг, що вистачає на 21 день роботи в режимі очікування або 15,7 годин розмови.

До речі, пристрій має ​​класичну гру "змійка" – Snake Xenzia. Коштує новий телефон всього 20 доларів або 560 гривень.

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