Представили нову кнопкову Nokia за 20 доларів

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Новий кнопковий телефон Nokia 106 (2018)
Новий кнопковий телефон Nokia 106 (2018) / theverge.com

Компанія HMD Global представила новий телефон Nokia 106 (2018). Пристрій отримав фізичну клавіатуру та дуже привабливу ціну.

Про це повідомляє theverge.com.

Телефон отримав кольоровий дисплей з діагоналлю 1,8 дюйма та роздільною здатністю 160×120 пікселів.

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Пристрій доступний в єдиному кольорі – темний сірий.

Телефон Nokia 106 побудований на процесорі MTK 6261D з 4 МБ оперативної і 4 МБ вбудованої пам'яті. Цього вистачає для зберігання 2000 контактів і 500 текстових SMS.

Nokia 106 (2018)

Nokia 106 (2018) майже місяць може працювати на одному заряді 

Ємність акумулятора – 800 мАг, що вистачає на 21 день роботи в режимі очікування або 15,7 годин розмови.

До речі, пристрій має ​​класичну гру "змійка" – Snake Xenzia. Коштує новий телефон всього 20 доларів або 560 гривень.

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Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: Техно
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