Представили ремінці із вбудованими дисплеями для смарт-годинників: відео

Розмір дисплея сучасних смартфонів значно збільшився, порівняно із попередніми поколіннями, а от екрани смарт-годинників залишилися такими ж, як і були. Німецькі дослідники із Дрезденського університету представили рішення, яке дає змогу збільшити корисну площу екрана натільних пристроїв.

Особливості розробки

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Для демонстрації свого винаходу розробники використовували одну з уже представлених на ринку моделей розумних годинників Samsung.

Від'єднавши стандартний браслет, автори проєкту замінили його на два гнучких монохромних E-Ink дисплея. Розробники передбачили як можливість розширення основного екрану на допоміжні, так і незалежний вивід на них різної інформації.

Для налаштування обох матриць на електронному чорнилі використовувався Arduino-сумісний мікроконтролер із спеціальним емулятором.

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Зручність використання

Під час тестування незвичайного ґаджета дослідники пропонували випадковим користувачам оцінити зручність роботи зі смарт-годинником, який оснащений декількома дисплеями. Добровольці відзначили, що звикли до такого рішення дуже швидко.

Розробники надали кілька варіантів інтерфейсу для свого проєкту і надалі планують випустити готову версію комплекту для розширення функціональності різних моделей розумних годинників.

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