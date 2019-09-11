Презентація Apple 2019: які девайси “поховала” компанія

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Які девайси “поховала”Apple
Які девайси “поховала”Apple / digitaltrends.com

Під час презентації Apple 2019 компанія не лише показала нам нові девайси, але й повідомила про зняття з продажу деяких моделей. Зокрема, з продажу зняли одні із найпопулярніших моделей iPhone – “сімку” та “сімку +”.

iPhone 7 і 7 Plus — це останні смартфони компанії, що мають алюмінієвий корпус. Відверто, вони виглядають вже застарілими, тож і не дивно, що їх зняли з продажу. Тим більше. Що є iPhone 8 і 8 Plus. Вони виглядають як “сімки”, але отримали вже скляний корпус.

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До речі, у компанії повідомили, що вартість iPhone 8 і 8 Plus знизилась - до 449 доларів (12 400 гривень) та 549 доларів (13 700 гривень) відповідно.

iPhone Xs і Xs Max

Окрім того, компанія “поховала” і минулорічні флагманські моделі - iPhone Xs і Xs Max. Тож смартфони повторили історію iPhone X.

Цікаво, що iPhone Xr, який теж отримав наступника — iPhone 11, з продажу не зняли. Як розповіли під час презентації — ця модель була найпопулярнішим iPhone у світі.

iPhone Xs і Xs Max

Минулорічні флагмани

Apple Watch Series 4

Ще одним девайсом, який зняли з продажу, став розумний годинник Apple Watch 4 покоління. Нове 5 покоління успадкувало багато характеристик попередника, тож залишати Apple Watch 4 у продажу компанії просто не вигідно.

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Теги: Apple iPhone Xs Max iPhone Xs iPhone Новини Техно Техно Смартфони
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