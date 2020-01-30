Презентацію додатку "Дія" перенесли через проблеми зі здоров’ям Федорова, – ЗМІ
Запуск мобільного додатку "Дія" переносили вже кілька разів. Офіційна презентація мала відбутись 30 січня, однак подію знову перенесли. Але цього разу проблема була не з роботою самого додатку.
Як передає видання tech.liga.net, цього разу презентацію неможливо було провести через проблеми зі здоров’ям міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Про це журналістам повідомило джерело в Мінцифрі.
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"У нього є певні проблеми зі здоров'ям. Він в лікарні, але не при смерті", – повідомило джерело.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Федоров потрапив в реанімацію. При цьому джерело у міністерстві ніяк не прокоментувало ці чутки.
Як відомо, на 30 січня мала відбутись презентація додатка "Дія", на якій мали бути присутні міністр Федоров, а також президент України Володимир Зеленський. Однак, ввечері 29 січня у Мінцифрі повідомили, що презентацію переносять на тиждень.
Що відомо про "Дію"
Це мобільний додаток, розроблений в рамках проєкту "держава в смартфоні". Цей сервіс має об'єднати всі державні послуги в на одному сайті або в мобільному.
Зокрема, у смартфоні будуть електронні водійські права, студентський та навіть паспорт. За допомогою сервісу можна буде здійснити такі послуги:
- написати скаргу на чиновника;
- перереєструвати автомобіль;
- стежити за успішністю дитини у школі;
- сплатити податки чи комунальні послуги;
- отримати рецепт на ліки;
- зареєструвати дитину після народження;
- отримати чи надати дозвіл на будівництво.
За попередніми даними, усі ці послуги мають бути доступними до 2022 року.
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