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У сервісі Приват24 стався збій

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Збій у Приват24 / tehnot.com

У популярному банківському сервісі Приват24 стався збій у роботі. Цю інформацію підтвердили в у службі підтримки клієнтів.

Як передає rbc.ua, у Приватбанку кажуть, що цей збій тимчасовий. наразі користувачам пропонують скористатися терміналом самообслуговування.

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На сайті privat24.ua зазначено, що зараз проводяться регламентні роботи по оновленню системи безпеки.

Приват24 не працює / Скріншот

Які помилки виникають

Користувачі скаржаться, що наразі у мобільному додатку відбувається затримка при проведенні платежів. Працює зі збоями і десктопна версія сервісу.

Зокрема, користувачі нарікають, що переказ коштів триває декілька годин.

Як повідомили у службі, фахівці працюють над цим питанням, орієнтовний час вирішення проблеми 16:00.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет
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