Просто зносить дах: астрономи вперше побачили рух речовини біля чорної діри

За допомогою телескопу VLT астрономам вперше вдалось побачити рух гарячого газу поблизу надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху.

Про це повідомляє N +1.

Ця чорна діра розташована у центральній частині Чумацького Шляху, на відстані 26 тисяч світлових років від Сонця. Вага цієї діри приблизно становить 4,2 мільйона мас Сонця.

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Вивчення цієї близької до чорної діри ділянки, яку змогли побачити завдяки VLT, надасть важливу інформацію про ці загадкові об'єкти та пов'язані з ними фізичні процеси.

"Просто зносить дах, коли бачиш в реальності, як речовина обертається навколо надмасивної чорної діри. Фантастична чутливість приймача GRAVITY дала змогу нам спостерігати процес акреції (процес падіння речовини на космічне тіло) в реальному часі, та ще й у небувалих подробицях", – емоційно прокоментував вчений з Інституту позаземної фізики Макса Планка Олівер Пфуль.

Рух газу поблизу чорної діри: відео

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