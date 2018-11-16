Процесор Snapdragon 8150 стане найпотужнішим рішенням для Android-смартфонів

Флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8150 до офіційного анонсу продовжує з’являтися в популярних бенчмарках, демонструючи рекордну продуктивність. Після тестів в Geekbench новинка отримала високий бал і в AnTuTu.

Про це повідомляє 4PDA.

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За результатами випробувань в популярному синтетичному тесті майбутній наступник Snapdragon 845 зміг набрати 362 292 бали, ставши першим CPU, який подолав планку в 360 000 пунктів під управлінням операційної системи Android. Абсолютним же рекордсменом серед мобільних рішень як і раніше залишається Apple A12X Bionic з рекордним результатом – понад 560 000 очок.



Результати тестів Qualcomm Snapdragon 8150

Максимальним досягненням серії смартфонів Huawei Mate 20, обладнаних процесором Kirin 980, стала цифра в 311 840 балів, а найвищий показник, який отримав пристрій на базі Qualcomm Snapdragon 845, утримується ігровим смартфоном Black Shark від Xiaomi – 301 757 балів.

В результаті Snapdragon 8150 забезпечив неназваному тестовому ґаджету 20% приріст продуктивності в порівнянні з вже презентованими топовими апаратами.

Анонс Snapdragon 8150 може відбутися до кінця цього року.

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