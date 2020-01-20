Психіатра успішно замінили додатком у смартфоні
Важко уявити, що робот може ефективно замінити лікаря для пацієнта з розладом психіки. Однак експеримент американських вчених з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі показав, що на деяких етапах лікування це можливо вже зараз, і така схема працює дуже ефективно. Серед іншого, таке спілкування подобається пацієнтам.
Суть експерименту
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Команда розробила інтерактивний голосовий додаток з використанням штучного інтелекту під назвою MyCoachConnect. Його навчили аналізувати й використовувати власні слова пацієнтів під час консультації.
Дослідження тривало протягом 14 місяців, а в експерименті взяли участь 47 осіб з важкими психічними захворюваннями: шизофренія, біполярний розлад та важка депресія.
На "консультації", яка проводилася 1-2 рази в тиждень, робот по телефону ставив людині кілька запитань, "слухав" і записував відповіді. Пацієнти відповідали на такі питання, як: "що ви робили в останні кілька днів", "що було особливо складним в цей період", "які події або ситуації допомагали відчувати себе радісним" і в такому дусі. На кожне питання людина могла відповідати протягом кількох хвилин.
Учасники експерименту почувалися менш самотніми й більш відкритими у спілкуванні з ШІ
Алгоритм MyCoachConnect дуже добре відстежував скарги пацієнтів і в кожному випадку оцінював мінливість стану за темпом мови та манерою спілкування, заявили вчені.
Аналіз штучного інтелекту, на їхню думку, був на рівні з висновками лікаря.
Для пацієнтів такий формат також виявився привабливим. Учасники оцінили простоту системи й зазначили, що спілкування було більш відкритим ніж з лікарем і вони почувалися менш самотніми.
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