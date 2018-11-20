Qualcomm готує до випуску новий потужний процесор Snapdragon 7150

Одразу кілька техноресурсів повідомили інформацію про ще неанонсований процесор Qualcomm Snapdragon 7150. За даними джерел, новий чіп буде побудований на 8-нанометровій архітектурі Samsung LPP FinFET, яку вже застосували в Exynos 9820.

Про це повідомляє 4PDA.

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Snapdragon 7150 отримає два високопродуктивних ядра A76 і шість ядер A55. Максимальна тактова частота складе 2,2 ГГц. Новий Snapdragon 7150 стане послідовником Snapdragon 710.

@Qualcomm might also release a lighter Snapdragon 7150 next year. It will be built on 8nm process, with A76 cores and frequency of about 2.2 Ghz. — Hinshal Sharma (@hinshal008) 17 ноября 2018 г.

Qualcomm може представити Snapdragon 7150 в кінці цього або початку наступного року. Передбачається, що першим смартфоном на новому чіпі стане Oppo R19.

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