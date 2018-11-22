Qualcomm оголосила дату презентації нового процесора Snapdragon 8150

Інсайдери повідомили, що офіційна презентація нового флагманського процесора від Qualcomm відбудеться вже 4 грудня. За попередніми даними, новинка буде виготовлена за 7-нанометровим техпроцесом та підтримуватиме 5G-мережі.

Про це повідомляє GSMArena.

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Новий чіп отримає ім'я Snapdragon 8150. Наразі Qualcomm розкрила не надто багато інформації про цей виріб: відомо, що він буде виготовлятися за 7-нанометровою технологією і зможе працювати у зв'язці з 5G-модемом Snapdragon X50.

Qualcomm will release the Snapdragon 8150 processor in Hawaii on December 4th. pic.twitter.com/Ny93ADY1Rz — Ice universe (@UniverseIce) 21 листопада 2018 р.

З чуток, процесор отримає трикластерну архітектуру з вісьмома ядрами. Частота найбільш потужного блоку сягатиме 2,84 ГГц. Ядра двох інших кластерів зможуть функціонувати на частотах до 2,4 ГГц і до 1,78 ГГц.

Відзначається, що основою графічної підсистеми послужить прискорювач Adreno 640. Чіп також буде наділений іншими передовими компонентами.



Тести нового процесра Qualcomm Snapdragon 8150

Результати різних тестів, що з'явилися в інтернеті, говорять про те, що рішення Snapdragon 8150 демонструє доволі високу продуктивність. Наприклад, процесор ставить рекорди в бенчмарках по оцінці швидкодії на операціях, пов'язаних зі штучним інтелектом.

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Повідомляється, що Qualcomm повністю зніме завісу таємниці з новітнього процесора 4 грудня. Відбудеться це в ході заходу Snapdragon Technology Summit.

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