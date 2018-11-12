Разом з MIUI 10 смартфони Xiaomi отримають поліпшену камеру

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Разом з MIUI 10 смартфони Xiaomi отримають поліпшену камеру
Разом з MIUI 10 смартфони Xiaomi отримають поліпшену камеру / Фото з вільних джерел

Користувачі Xiaomi отримають унікальну можливість встановлювати додаток Google Camera на свої смартфони. В новій бета-версії фірмової оболонки MIUI 10 з'явилася підтримка нових API, таких як HAL3 / Camera2API.

Про це повідомляє GizmoChina.

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Ці інструменти дозволять використовувати сторонні додатки камери, такі як Google Camera. У MIUI 10 версії 10.8.11.8 HAL3 активований за замовчуванням і користувачам можна просто ставити сторонні додатки камери. Поки мова йде про китайську версію MIUI 10, вона за традицією з'являється трохи раніше глобальної версії фірмової оболонки.

Як знімає смартфон Xiaomi із підримкою Google Camera
Як знімає смартфон Xiaomi із підримкою Google Camera

До слова, у додатку Google Camera останнім часом з'являється багато нових функцій, які не так вже й легко знайти у конкурентів. Наприклад, додаток справляється зі створенням ефекту боке на смартфоні без подвійної камери. Також Google вклала багато зусиль в пост-обробку фотографій в додатку.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфони Google Додатки
Джерело: Техно
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