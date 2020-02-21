Reddit відкрив свій офіс в Києві та шукає співробітників

Американська компанія Reddit відкрила свій офіс в Києві. Наразі там працює двоє людей, однак на сайті DOU вже відкриті вакансії для нових співробітників.

Як повідомляє ресурс AIN.UA, інформацію про відкриття підтвердив старший UX-дизайнер Reddit Павло Грозян та два інших співробітника компанії. До того ж, на сторінці Грозяна у Facebook з’явилася відповідна інформація.

Цікаво: 4 українських стартапи потрапили до 1% найкращих під час конференції у Кремнієвій Долині

Що таке Reddit? Це соціально-новинна платформа для спілкування та обговорення різних тем. Користувачі можуть розміщувати свої публікації на сайті, існує система голосування. Найпопулярніші публікації з'являються на головній сторінці сайту. На платформі можлива абсолютна анонімність.

Що відомо про відкриття офісу в Києві

Офіс нещодавно відкрився в Creative Quarter в БЦ Gulliver в Києві, повідомляє MC.today. Зараз там працюють двоє співробітників, однак Павло Грозян планує розширювати штат. В інших містах України поки не планують відкривати офіс, однак обмежень немає.

Київ ми вибрали тому, що тут дуже багато технічно підкованих інженерів, яким цікаво займатися продуктом. Вони прагнуть до більшого, хочуть не тільки писати код. Нам якраз такі і потрібні: люди, готові робити внесок в продукт,

– підкреслив Павло Грозян.

Зазначимо, у Reddit є офіси в США і Європі, багато віддалених співробітників.

Кого шукають

"Наймаємо людей в Києві. Готових працювати в продукті зі стартап-підходом. Приєднуйтесь до нашої розподіленої команди будувати кращий інтернет",– написав на своїй сторінці Грозян.

На даний момент відкрито дві вакансії: фронт-енд і бек-енд розробників. До кінця року планують найняти до 10 осіб.

Чим займатиметься київський офіс

Команда буде займатися експериментальними технологіями і продуктами, а також розвивати Reddit в Україні, так як у платформи мало користувачів в нашій країні і за межами англомовного світу.

Нам цікаво розповісти українським користувачам про Reddit, що це таке, чому ми – не соціальна мережа, не Facebook. Зазвичай вважають, що це – місце для мемів і гіфок з котиками, але у нас генерується величезна кількість оригінального контенту на серйозні теми, від будівництва ракет до виборів президента,

– пояснив Павло Грозян.

Зауважимо, в Reddit проводять експерименти в різних напрямках, один з них – не рекламний дохід, другий – все, що стосується майбутнього інтернету.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно