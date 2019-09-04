Реєстрація SIM-карт за паспортом: віцепрем'єр заспокоїв українців

Законопроект щодо реєстрації мобільних абонентів в Україні випадково потрапив на розгляд Верховної Ради. Цей законопроект вже відкликаний і буде кардинально перероблений.

Про це запевнив віцепрем'єр-міністром України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає tech.liga.net.

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Як відомо, законопроект №1083 Про електронні комунікації передбачав реєстрацію мобільних абонентів. Він мав зобов’язати українців підписати з мобільними операторами письмові угоди або передати їм свої паспортні дані.

"Ми закон будемо повністю переробляти враховуючи європейські практики. Він потрапив туди незрозумілим чином. За моєю ініціативою його відкликали", – заспокоїв міністр.

Він додав, що норм щодо обов'язкової реєстрації абонентів і блокування "сірих" телефонів за IMEI в оновленому законопроекті не буде.

Що передбачав законопроект? Якщо б документ ухвалили, то він би зобов’язував громадян офіційно зареєструвати свої SIM-карти. Таким чином мали б зменшити кількість викрадених карток, які можуть використовувати шахраї.

Та законопроект отримав і чимало критики. Українці були стурбованими можливими ризиками порушення прав та свобод громадянина та певними корупційними ризиками.

Що таке IMEI?Це серійний номер, який має кожен смартфон. Він має бути зазначений на коробці. Його також можна дізнатися набравши номер *#06#. Всі IMEI є в загальній базі, де, за потреби, їх можуть перевірити правоохоронці.

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