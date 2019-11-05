РФ заборонила продаж ґаджетів без російського програмного забезпечення

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Росіянам заборонять продавати ґаджети без російського ПО
Росіянам заборонять продавати ґаджети без російського ПО / m24.ru

Російська Держдума ухвалила законопроєкт про заборону продажів смартфонів і комп'ютерів, на яких не встановлено російське програмне забезпечення.

Документ зобов'язує з 1 липня 2020 року встановлювати російське ПО на пристрої, повний перелік яких визначить російський уряд. Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

До теми: Росія ізолює свій сегмент інтернету: скільки за це заплатить Кремль

У пояснювальній записці до законопроєкту крім смартфонів і комп'ютерів у таких пристроях телевізори з функцією "смарт-ТВ".

Автори закону вважають, що його прийняття сприятиме розвитку російських ІТ-компаній і "поставить їх у рівну висококонкурентне середовище" із закордонними корпораціями. Сам законопроєкт, як пояснюють у Держдумі, спрямований "на захист прав російських споживачів".

Як росіянам обмежують доступ до інтернету?

Зазначимо, що Держдума Росії 16 квітня ухвалила закон про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії. Закон передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.

Ізоляція Рунету дозволить відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі. В інший час обладнання буде використовуватися для блокування заборонених ресурсів. Відомо, що банитимуть ЗМІ, блогерів і звичайних користувачів соцмереж. Та окрім того, контролюватимуть що писати і де писати.

Так росіян обмежуватимуть у користуванні світовими соцмережами, такими як Google чи фейсбук, заохочуючи до вітчизняного виробника.

Загалом нововведення обійдеться Кремлю у майже 30 мільярдів рублів.

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Автор: Емал Набі
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Новини Росії Смартфони
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