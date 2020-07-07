Як свідчить ситуація на ринку IT, глибока стадія кризи у цій сфері була у квітні. При цьому починаючи з травня, ринок поступово оговтується на нарощує оберти. Щоправда, що стосується вакансій, то їхня кількість все ще не досягла докризових показників.

Експерти з профільного сервісу DOU проаналізували ситуацію в IT-сфері у червні.

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Цілком очікувано, найбезпечніше криза минає для фахівців рівня senior – кількість вакансій для цих робітників у червні збільшилася на третину і досягла докризових показників.

Що стосується початківців, то тут ситуація вакансіями трохи гірша, наприклад 90 відгуків на одну вакансію Front-end із досвідом до року.

Робота в IT: вакансії / Інфографіка: DOU

Загалом, у червні було опубліковано 4245 вакансій. Це на 21% більше, ніж у травні, хоча все ще на 5% менше, ніж у червні торік.

Найбільше зростання серед вакансій відбувалось у таких категоріях:

Unity,

React Native,

Security,

Design,

Analyst,

Node.js,

DBA,

SEO,

ERP/CRM,

Product Manager,

Scala, PHP,

Golang.

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При цьому залишаються ще напрямки, де вакансій і далі не так багато. Це такі категорії:

Java (-32%),

Sysadmin (-31%),

.NET (-24%).

Ще один цікавий факт, кількість вакансій, що пропонують віддалену роботу – б’ють рекорди. Звичайно, це пов'язано із ситуацією з пандемією – ринок адаптується до нових умов.