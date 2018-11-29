Samsung представила бюджетні SSD-накопичувачі із великим об'ємом

Компанія Samsung представила лінійку недорогих SSD-накопичувачів об'ємом до 4 ТБ. Використання фірмової NAND флеш-пам'яті із архітектурою MLC з чотирма бітами на клітинку дозволило зробити такі накопичувачі більш доступними для користувачів.

Про це повідомляє 4PDA.

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Накопичувачі лінійки 860 QVO побудовані на базі поширеного інтерфейсу SATA і виконані в 2,5-дюймовому форм-факторі, завдяки чому підходять для установки в більшість ноутбуків і настільних ПК. А поєднання великого об'єму і продуктивності звільняє користувачів від необхідності установки відразу двох накопичувачів: SSD для завантаження системи і HDD для зберігання даних.



Samsung випустила SSD-накопичувач на 4 ТБ

Нові накопичувачі забезпечують швидкість послідовного читання і запису до 550 і 520 МБ за секунду відповідно. Це досягається завдяки технології V-NAND з чотирма бітами на клітинку і контролера серії MJX.



SSD від Samsung буде в доступному ціновому діапазоні

Окрім того, пристрої в лінійці 860 QVO використовують технологію Intelligent TurboWrite, яка дає змогу збільшити швидкість роботи і при цьому довше зберігати високу продуктивність накопичувача.

Для забезпечення оптимальної надійності Samsung вказує загальний ресурс накопичувачів виходячи з аналізу типових сценаріїв використання споживчих SSD-пристроїв: компанія пропонує обмежену трирічну гарантію або до 1440 ТБ запису для моделі ємністю 4 ТБ, і до 720 ТБ і 360 ТБ для версій на 2 ТБ і 1 ТБ відповідно.

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Рекомендована ціна твердотільного накопичувача Samsung 860 QVO на 1 ТБ становить 150 доларів (близько 4 000 гривень), тоді як версії на 2 і 4 ТБ обійдуться мінімум в 300 доларів (близько 7 900 гривень) і 600 доларів (близько 15 900 гривень). На прилавках магазинів новинки з'являться в наступному місяці.

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