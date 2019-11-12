Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold таки з’явиться в Україні

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Samsung Galaxy Fold в Україні – коли можна купити гнучкий телефон
Samsung Galaxy Fold з’явиться в Україні / ferra

Революційний смартфон Samsung Galaxy Fold з гнучким дисплеєм таки надійде у продаж в Україні. Раніше повідомлялось, що цей смартфон не буде доступним для українців.

Однак, офіційне представництво компанії в Україні спростувало ці чутки. На сторінці компанії в Facebook розмістили відео із унікальним смартфонам. Ролик отримав лаконічний підпис:

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"Ми не просто змінили форму смартфона. Ми створили майбутнє. Скоро в Україні".

До речі, нещодавно ця модель надійшла у продаж на китайському ринку. Там Galaxy Fold спричинив справжній фурор – усю партію розкупили всього за 5 хвилин. Ймовірно, побачивши таку популярність новинки компанія вирішила представити гнучкий смартфон і на інших ринках.

Чим цікавий? Він отримав еволюційний дисплей, який можна складати. Діагональ дисплея у складеному вигляді становить 4,6 дюйма. Та коли його розкласти, то отримуємо повноцінний планшет з діагоналлю 7,3 дюйма. На великому екрані можуть бути відкриті одразу три вікна.

Ціна. Ані вартість, ані специфікації моделі на українському ринку поки невідомі. Рекомендована вартість смартфона в Європі становить 1 980 доларів (близько 59 500 гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Samsung Смартфони
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