Samsung натякнула, коли презентують гнучкий смартфон Galaxy X

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Прототип гнучкого смартфона Samsung Galaxy X
Прототип гнучкого смартфона Samsung Galaxy X / Фото з вільних джерел

Компанія Samsung анонсувала захід під назвою Samsung Developer Conference, який пройде в Сан-Франциско 7 та 8 листопада. Ймовірно, на майбутній конференції корейці представлять смартфон Galaxy X із гнучким екраном.

Про це повідомляє 4PDA.

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Відзначимо, гаслом конференції стала фраза "Перетин сьогодення і майбутнього". Можливо, таким чином компанія натякає на анонс нового Samsung Galaxy X з гнучким екраном.


Samsung Galaxy X можуть презентувати вже наступного місяця

Раніше глава мобільного підрозділу Ді Джей Кох натякнув, що смартфон може бути представлений до кінця цього року.

Згідно з песимістичним прогнозам, 7 листопада Samsung розповість лише про технології згинання фізичних компонентів без втрати властивостей. А анонсують довгоочікуваний ґаджет вже в січні 2019 року на CES 2019.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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