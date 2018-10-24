Samsung натякнула, коли презентують гнучкий смартфон Galaxy X

Компанія Samsung анонсувала захід під назвою Samsung Developer Conference, який пройде в Сан-Франциско 7 та 8 листопада. Ймовірно, на майбутній конференції корейці представлять смартфон Galaxy X із гнучким екраном.

Про це повідомляє 4PDA.

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Відзначимо, гаслом конференції стала фраза "Перетин сьогодення і майбутнього". Можливо, таким чином компанія натякає на анонс нового Samsung Galaxy X з гнучким екраном.



Samsung Galaxy X можуть презентувати вже наступного місяця

Раніше глава мобільного підрозділу Ді Джей Кох натякнув, що смартфон може бути представлений до кінця цього року.

Згідно з песимістичним прогнозам, 7 листопада Samsung розповість лише про технології згинання фізичних компонентів без втрати властивостей. А анонсують довгоочікуваний ґаджет вже в січні 2019 року на CES 2019.

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