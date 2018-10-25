Samsung представила недорогий смартфон Galaxy A6s з Super AMOLED-екраном

674 Читать новость на русском
Samsung Galaxy A6s: характеристики і ціна
Samsung Galaxy A6s: характеристики і ціна / theverge.com

Компанія Samsung представила свій новий смартфон Galaxy A6s. Це перший телефон компанії, який виготовлений не на потужностях Samsung, а на китайському заводі Wingtech.

Про це повідомляє The Verge.

До речі, саме на цьому заводі виробляє свої смартфони китайська компанія Xiaomi.

Читайте також: Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно

Глава Samsung Mobile Донг-Джин Кох вже заявив, що експеримент зі зміною заводу виявиться вдалим, можливо за такою схемою вироблятимуться й інші моделі смартфонів.

Отож, Galaxy A6s оснащений Super AMOLED-екран з діагоналлю 6 дюймів та роздільною здатністю Full HD+. Працює пристрій на процесорі Snapdragon 660 у парі з 6 ГБ оператвної пам'яті.

Основна камера вже традиційно має два модулі – кожен з роздільною здатністю по 12 Мп. Фронтальна камера має 24 Мп. За автономність відповідає батарея, ємністю 3300 мАг.

Смартфон надійде у продаж у червоному, чорному, блакитному і фіолетовому. Базова версія оцінена у 260 доларів (7 300 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Galaxy A6s

  • ДисплейТип: Super AMOLED
    Діагональ: 6 дюймів
    Роздільна здатність: Full HD+
  • ПроцесорSnapdragon 660
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
    Вбудована: 64/128 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальна: 24 Мп
  • Акумулятор3300 мАг

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
сьогодні 10:03 Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
Євгенія Мазур 360
Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
25 жовтня 12:32 Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
2271
Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
25 жовтня 09:01 Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
609
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
23 жовтня 18:15 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
2752
Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
22 жовтня 21:04 Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
1125
Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
21 жовтня 20:06 Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
Анастасія Можаровська 2230
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук