Компанія Samsung представила свій новий смартфон Galaxy A6s. Це перший телефон компанії, який виготовлений не на потужностях Samsung, а на китайському заводі Wingtech.

Про це повідомляє The Verge.

До речі, саме на цьому заводі виробляє свої смартфони китайська компанія Xiaomi.

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Глава Samsung Mobile Донг-Джин Кох вже заявив, що експеримент зі зміною заводу виявиться вдалим, можливо за такою схемою вироблятимуться й інші моделі смартфонів.

Отож, Galaxy A6s оснащений Super AMOLED-екран з діагоналлю 6 дюймів та роздільною здатністю Full HD+. Працює пристрій на процесорі Snapdragon 660 у парі з 6 ГБ оператвної пам'яті.

Основна камера вже традиційно має два модулі – кожен з роздільною здатністю по 12 Мп. Фронтальна камера має 24 Мп. За автономність відповідає батарея, ємністю 3300 мАг.

Смартфон надійде у продаж у червоному, чорному, блакитному і фіолетовому. Базова версія оцінена у 260 доларів (7 300 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Galaxy A6s Дисплей Тип: Super AMOLED

Діагональ: 6 дюймів

Роздільна здатність: Full HD+

Тип: Super AMOLED Діагональ: 6 дюймів Роздільна здатність: Full HD+ Процесор Snapdragon 660

Snapdragon 660 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 24 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 24 Мп Акумулятор3300 мАг

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