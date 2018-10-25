Samsung представила недорогий смартфон Galaxy A6s з Super AMOLED-екраном
Компанія Samsung представила свій новий смартфон Galaxy A6s. Це перший телефон компанії, який виготовлений не на потужностях Samsung, а на китайському заводі Wingtech.
Про це повідомляє The Verge.
До речі, саме на цьому заводі виробляє свої смартфони китайська компанія Xiaomi.
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Глава Samsung Mobile Донг-Джин Кох вже заявив, що експеримент зі зміною заводу виявиться вдалим, можливо за такою схемою вироблятимуться й інші моделі смартфонів.
Отож, Galaxy A6s оснащений Super AMOLED-екран з діагоналлю 6 дюймів та роздільною здатністю Full HD+. Працює пристрій на процесорі Snapdragon 660 у парі з 6 ГБ оператвної пам'яті.
Основна камера вже традиційно має два модулі – кожен з роздільною здатністю по 12 Мп. Фронтальна камера має 24 Мп. За автономність відповідає батарея, ємністю 3300 мАг.
Смартфон надійде у продаж у червоному, чорному, блакитному і фіолетовому. Базова версія оцінена у 260 доларів (7 300 гривень).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Galaxy A6s
- ДисплейТип: Super AMOLED
Діагональ: 6 дюймів
Роздільна здатність: Full HD+
- ПроцесорSnapdragon 660
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
Вбудована: 64/128 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп
Фронтальна: 24 Мп
- Акумулятор3300 мАг
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