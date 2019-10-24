Samsung представить новий процесор для смартфонів: що про нього відомо

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Samsung представить новий процесор для смартфонів
Samsung представить новий процесор для смартфонів / Фото з вільних джерел

Компанія Samsung готується до презентації нового мобільного процесора сімейства Exynos. І вендор не поспішає розкривати назву моделі та її особливості, авторитетні інсайдери вже висловили свої думки щодо майбутньої новинки.

За чутками, представлять новинку вже зовсім скоро. А представники Samsung підкреслюють, що новий процесор буде ще краще виконувати завдання, пов'язані з використанням штучного інтелекту, повідомляє Wccftech.

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Як проморолика компанія виклала 10-секундну анімацію з натяком на швидкість нового чіпа, який буквально "розрізає кордони".

Що може представити Samsung? На думку AndroidSain, йдеться про однокристальну систему Exynos 9630. Саме вона стане основою для нових смартфонів серії Galaxy A, презентація яких відбудеться в грудні-січні.

Інсайдер Ice universe впевнений, що потенційно Samsung може представити будь-який з наступних процесорів: Exynos 9630, 9710 або 9830.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Процесори Samsung
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