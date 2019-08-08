Шахрайська схема у Facebook: деталі

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Шахрайська схема у Facebook
Шахрайська схема у Facebook / Цензор.НЕТ

Одною з жертв стала підприємиця з Києва. Хоч ця шахрайська схема зовсім не нова, проте вона знову набирає обертів в українському просторі Facebook.

У приватні повідомлення приходить повідомлення з проханням проголосувати. Найцікавіше, що зловмисники продовжують листуватися з жертвами у стилі тієї людини, з чийого акаунту сидять. Про це повідомляє ain.ua.

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Якщо користувач переходить за посиланням і намагається авторизуватися для голосування, сайт перехоплює його дані. В результаті зловмисник отримує контроль над акаунтом. 

Одною з жертв стала київська підприємиця Зоя Нараєвська. 

Жінка розповіла, що до неї в Facebook Messenger прийшло приватне повідомлення від хорошого знайомого. Там було прохання проголосувати за його фото на сайті. Перше повідомлення було явно розсильне, проте потім знайомий почав підтримувати спілкування. Отож, жінка нічого не запідозрила та вирішила допомогти другу. Перейшовши на сайт, варто було авторизуватися через Google-аккаунт. 

Шахрайська схема у Facebook
Шахрайська схема у Facebook

Пізніше виявилося, що її обліковий запис був зламаний. Шахраї перехопили дані про поштовий акаунт користувача і, використовуючи Gmail-пошту, перехопили контроль над Facebook-акаунтом.

Зоя не одразу побачила лист-попередження на пошту. Facebook повідомляв її про те, що до акаунту був доданий новий номер телефону. Проте лист був проігнорований, тому служба безпеки мережі подумала, що так і має бути.

Окрім того, шахраї заблокували тих друзів дівчини, які постили розповідь про злом. Зоя звернулася у підтримку Facebook, де з нею обговорили її останні дії та попросили ідентифікувати свою особистість. Проте акаунт досі не відновли. 

У прес-службі Facebook порадили дотримуватися рекомендацій для користувачів в разі втрати контролю над поштою або телефоном.

Як захистити свій акаунт у Facebook

  1. Не застосовувати Facebook-пароль в інших онлайн-сервісах та ніде його не показувати.
  2. Уникати використання в паролі власного імені або поширених слів.
  3. Використовувати додаткові заходи з безпеки, враховуючи подвійну аутентифікацію.
  4. Виходити з Facebook, якщо не лише ви користуєтесь комп'ютером. 
  5. Завжди використовувати антивірус.
  6. Перевіряти рівень захищеності свого акаунту.

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Теги: Техно Facebook Новини Техно Хакерська атака Шахрайство Інтернет
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