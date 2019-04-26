Ще одна цікава новинка від Xiaomi: розумний віник за 15 доларів

324 Читать новость на русском
Ще одна цікава новинка від Xiaomi: розумний віник за 15 доларів

Компанія Xiaomi створила ще одну незвичну новинку – розумний віник Mi Wireless Handheld Sweeper. За традицією, гроші на девайс збирали на спільнокошті.

Як інформує Gizmochina, в асортименті Xiaomi вже є кілька моделей порохотягів та швабр. Та для повного, так би мовити, комплекту, бракувало ще розумного віника.

Читайте також:  Вдалий стратап: українці створили додаток для прослуховування книг

Що вміє Mi Wireless Handheld Sweeper. На відміну від звичайного віника, новинка від Xiaomi буде поглинати практично весь бруд. Для підмітання віник оснащений щіточками, що крутяться. Вони збирають порох та крихти у спеціальний контейнер.

Mi Wireless Handheld Sweeper оснащений акумулятором ємністю 2000 мАг. Як запевнили в розробника, цього має вистачити на 2 години прибирання.

Ціна. Вартість пристрою близько 15 доларів (це 400 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Зеленський полетів на фестиваль до Туреччини
сьогодні
5737
Теги: Техно Xiaomi Новини Техно Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон Meizu 16s представили офіційно: характеристики та ціна
24 квітня 14:09 Смартфон Meizu 16s представили офіційно: характеристики та ціна
535
Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
23 квітня 20:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
1471
День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
22 квітня 21:02 День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
745
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
22 квітня 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
716
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 570
Новини
Більше новин
Залиште відгук