Ще одна цікава новинка від Xiaomi: розумний віник за 15 доларів

Компанія Xiaomi створила ще одну незвичну новинку – розумний віник Mi Wireless Handheld Sweeper. За традицією, гроші на девайс збирали на спільнокошті.

Як інформує Gizmochina, в асортименті Xiaomi вже є кілька моделей порохотягів та швабр. Та для повного, так би мовити, комплекту, бракувало ще розумного віника.

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Що вміє Mi Wireless Handheld Sweeper. На відміну від звичайного віника, новинка від Xiaomi буде поглинати практично весь бруд. Для підмітання віник оснащений щіточками, що крутяться. Вони збирають порох та крихти у спеціальний контейнер.

Mi Wireless Handheld Sweeper оснащений акумулятором ємністю 2000 мАг. Як запевнили в розробника, цього має вистачити на 2 години прибирання.

Ціна. Вартість пристрою близько 15 доларів (це 400 гривень).

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