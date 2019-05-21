Що відомо про нову операційну систему Huawei, яка замінить Android

Невдовзі після новини про розрив ділових відносин Huawei та Google користувачі із особливим завзяттям почали обговорювати подальшу долю китайського бренду. А згодом в мережі з'явилася перша інформація щодо назви та деяких особливостей операційної системи від Huawei, яка зможе замінити Android.

Що відомо про операціну систему Huawei? Китайський ресурс Huawei Central з посиланням на власні джерела повідомив, що ОС від Huawei, яка перебуває в розробці з 2012 року, отримала кодову назву Hongmeng.

Читайте також: Huawei дозволили тимчасово відновити свою діяльність у США

За даними видання, вона заснована на ядрі Linux і буде використовуватися в якості кросплатформенної системи, призначеної для інсталяції на різні типи пристроїв: смартфони, планшети і ноутбуки.

Демонстрація операційної системи Hongmeng від Huawei – дивіться відео

Про готовність перейти на такий "план Б" глава компанії Річард Ю повідомив виданню ще в березні 2019 року.

Що відомо про скандал з Huawei? Нагадаємо, вчора Google призупинила підтримку пристроїв Huawei після попадання компанії до списку санкцій "чорний список" США. А це означає, що Huawei не може купувати обладнання і програмне забезпечення у американських фірм без попереднього дозволу уряду.



Причиною такого кардинального рішення стало сзинувачення китайської компанії у шпишунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Окрім того, американські виробники закликали європейські компанії не співпрацювати з китайським виробником у впровадженні 5G в Європі.

Яке майбутнє чекає на смартфони Huawei? Майбутні смартфони бренду втратять доступ до сервісів Google, включаючи магазин додатків. Проте представники вендора вже запевнили користувачів, що продовжать післяпродажну підтримку тих пристроїв, які вже придбали і вже перебувають у продажі.

Інші компанії, які призупинили співпрацю із китайським виробником. Окрім того, про припинення співпраці із китайським техногігантом оголосили ще чотири провідні виробники процесорів із США.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно