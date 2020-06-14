Штучний інтелект генерує якісне фото людини із розмитої картинки: фото
Американські науковці розробили нейромережу, що може згенерувати якісну картинку із розмитого фото обличчя людини. Для цього спочатку штучний інтелект створює багато зображень неіснуючих людей.
Як передає thenextweb, нейромережу розробили дослідники з американського Університету Дюка.
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Як це працює
Нейромережа спершу створює зображення обличчя неіснуючих людей. Після цього вибирає ті, які мають схожі риси із розмитим фото. Система може зробити з розмитої фотографії картинку в HD-якості.
Загалом завдяки штучному інтелектові можна поліпшити якість початкового зображення в 64 рази.
Можна поліпшити якість зображення в 64 рази / Колаж: thenextweb.com
Що ще вміє
Окрім того, нейромережа здатна додати людині зморшок, змінити вії або домалювати бороду.
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Розробники планують, що програма зможе використовувати для обробки мікроскопічні і супутникові зображення. Щоправда, треба зважати, що система просто співставляє зображення, а не відновлює фото, тож повна відповідність старого і згенерованого зображення поки під питанням.
Якщо ви хочете на собі перевірити роботу системи, "удосконаливши" своє обличчя – можете це спробувати за посиланням.