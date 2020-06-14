Американські науковці розробили нейромережу, що може згенерувати якісну картинку із розмитого фото обличчя людини. Для цього спочатку штучний інтелект створює багато зображень неіснуючих людей.

Як передає thenextweb, нейромережу розробили дослідники з американського Університету Дюка.

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Як це працює

Нейромережа спершу створює зображення обличчя неіснуючих людей. Після цього вибирає ті, які мають схожі риси із розмитим фото. Система може зробити з розмитої фотографії картинку в HD-якості.

Загалом завдяки штучному інтелектові можна поліпшити якість початкового зображення в 64 рази.

Можна поліпшити якість зображення в 64 рази / Колаж: thenextweb.com

Що ще вміє

Окрім того, нейромережа здатна додати людині зморшок, змінити вії або домалювати бороду.

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Розробники планують, що програма зможе використовувати для обробки мікроскопічні і супутникові зображення. Щоправда, треба зважати, що система просто співставляє зображення, а не відновлює фото, тож повна відповідність старого і згенерованого зображення поки під питанням.

Якщо ви хочете на собі перевірити роботу системи, "удосконаливши" своє обличчя – можете це спробувати за посиланням.