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Ситуація з коронавірусом серйозно вдарила по ринку побутової техніки

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Коронавірус завдає шкоди економіці / unsplash.com

Коронавірус продовжує завдавати серійної шкоди світовій економіці. Зокрема, істотної шкоди ринку побутової техніки - індустрія телевізорів зараз зіштовхнулася із проблемами виробництва і попиту.

Прогнози експертів з TrendForce невтішні – світові поставки телевізорів в першому кварталі знизяться до 44,6 мільйонів одиниць. Це на 8,6% менше, ніж у цьому ж кварталі минулого року.

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Скорочення очікується і в другому кварталі – до 47,6 мільйонів одиниць (зменшення на 7,3%). .

Чому знижуються поставки

Причина у поширенні коронавірусу, вірніше через його наслідки. Нещодавно офіційно повідомили про перенесення Олімпійських ігор в Токіо 2020 року і Євро-2020, експерти знизили прогноз поставок на весь 2020 рік – до 205,2 мільйонів одиниць,

Це на 5,8% менше, ніж в 2019 році і на 6,7% прогнозу TrendForce до пандемії.

Постраждає інша техніка

TrendForce також прогнозують зниження поставки ноутбуків. У першому кварталі зниження прогнозують на 20,3% (до 27,9 мільйонів штук). При цьому виробництво ноутбуків вже відновлюється – зараз заводи працюють на рівні 70%.

Також експерти прогнозують падіння світових продажів автомобілів в першому кварталі 2020 року на 24%.

Прогнози TrendForce щодо ситуації на ринку невтішні / Скріншот

Обвал на ринку смартфонів

Раніше Техно 24 вже писав, що коронавірус вже обвалив ринок смартфонів. Так, у лютому ринок смартфонів відчув найбільше падіння за всю свою історію.

Це на 37,4 мільйони моделей менше, ніж було торік. У лютому 2020 року продажі склали 61,8 мільйонів одиниць. Це найбільше падіння ринку за всю його історію.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Техно Техно Побутова техніка
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