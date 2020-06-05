Схоже конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та Twitter набирає обертів. Так, соцмережа заблокувала відеоролик, який опублікував Трамп.

Як пише видання The Hill, ролик був присвячений пам'яті убитому поліцією афроамериканцю Джорджу Флойду. Його видалили через порушення авторських прав.

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Видалене відео тривало майже чотири хвилини. На кадрах Трамп говорив свою позицію щодо смерті Флойда. Він називав смерть "великою трагедією", а протести у США "насильством і анархією". на відео також були фото та ролики, на яких були зображені протести у США.

Тож, ймовірно, саме через ці кадри відео і видалили.

Реакція Тампа

Команда Дональда Трампа вже звинуватила Twitter та її CEO Джека Дорсі в цензурі. також у соцмережі вимагають назвати користувача, хто подав скаргу на ролик, та яке авторське право він порушував.

Конфлікт Twitter та Трампа

Раніше соцмережа позначила пост Трампа як "Get the facts" (тобто той, що потребує перевірки). Це так обурило президента США, що він пригрозив закрити соцмережу. Трамп навіть підготував спеціальний наказ щодо соціальних мереж.

При цьому у компанії називають такі заяви політизованими та небезпечними для свободи слова в інтернеті.