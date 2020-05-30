Портал для пошуку роботи Happy Monday провів опитування серед 800 українських дизайнерів. На основі цих даних експерти сформували інфографіку із зарплатними показниками у цій сфері.

Як свідчить опитування, домінують у цій сфері жінки – 62,1%. Чоловіки склали 37,9% з усіх опитувань.

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Найбільше з опитаних працюють графічними дизайнерами, UX / UI-дизайнерами і веб-дизайнерами. Більшість з них мають досвід роботи 2 і 3 роки.

Місце праці

Більшість з опитаних українських дизайнерів працюють в агентствах, зокрема у сегменті сервісного бізнесу і з зовнішніми клієнтами. 63,7% обрали постійну форму зайнятості і в звичайний період працюють в офісі.

При цьому 52,2% дизайнерів працюють в Україні. Це здебільшого це арт-директори і дизайнери інтер'єру.

Що впливає на зарплату дизайнерів / happymonday.ua

Зарплата

Найвищу зарплату отримують продакт-менеджери. Фахівці рівня Lead складає 70 000 гривень. А початківці заробляють 30 000 гривень.

Значно менше заробляють графічні дизайнери. Фахівці Senior-рівня отримують 23 тисячі гривень.

Зарплата українських дизайнерів / happymonday.ua

Як показує опитування, у цій сфері рівень доходу істотно залежить від професійної підготовки. Адже у фахівців, які працюють від 6 років, значно вища зарплата.

Також вагомим є і знання англійської – знання мови можна забезпечує на 14 тисяч гривень більше.