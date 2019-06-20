Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка

Експерти вирішили порівняти дохід українців щодо купівельної можливості смартфона. Для порівняння взяли не останні моделі iPhone, а "середньостатистичні" китайські продукти.

Так, експерти з магазину електроніки Moyo, брали до уваги смартфони, що коштують близько 200 доларів (5400 гривень).

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При цьому середня зарплата у 2019 році становить 385 доларів (10 400 гривень) – це дані Державної служби статистики України та GfK Ukraine.

Таким чином вдалось підрахувати, що за одну зарплату українець може купити майже два смартфони (якщо бути точним - 1,9 смартфона). У компанії наголосили, що це найвищий результат за останні 6 років.

Індекс смартфона в Україні

В чому суть "покращення". Річ не лише в тому, що українці почали краще заробляти. Протягом 6 років в Україні з’явилось чимало нових китайських брендів, тож смартфони стали доступнішими і дешевшими. До прикладу, у 2013 році середня зарплата в доларовому еквіваленті складала 394 долари. При цьому середня ціна смартфона становила 241 долар. Тож тоді цей індекс складав 1,6 смартфона.

Найменше смартфонів українці могли дозволити собі у 2015 році. Тоді середня зарплата становила 172 долари, а за смартфон потрібно було віддати 163 долари.

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