Складний смартфон Samsung Galaxy Fold почав ламатися у користувачів
Журналісти, які отримали гнучкий смартфон від Samsung - Galaxy Fold, заявляють, що пристрій почав ламатись всього за кілька днів після користування.
Цікаво, що спочатку відгуки журналістів були доволі позитивними. Але після тестування почали з’являтись рецензії від блогерів і журналістів, які повідомляють про поломки екрану. Про це пише ain.ua.
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Як відомо, Samsung Galaxy Fold працює в двох режимах. Є так званий телефонний режим – це екран з діагоналлю 4,6 дюйма. Коли пристрій розкласти, то утворюється дисплей з діагоналлю 7,3 дюйма. Як стверджують журналісти. Обидва екрани перестають працювати буквально через кілька днів використання.
Що кажуть користувачі
Марк Гурман з Bloomberg показав знімок зламаного пристрою. В нього смартфон вийшов з ладу за 2 дні роботи. Щоправда, журналіст зняв із девайсу захисну плівку. Хоча в компанії не рекомендували цього робити.
Журналісти з CNBS захисну плівку не знімали, але і в них смартфон зламався через кілька днів.
Редактор видання The Verge Дітер Бон теж повідомив про зламаний девайс. При цьому в нього виникла ще одна проблема - на екрані з'явилася опуклість.
Що кажуть в Samsung
Звичайно, про всі поломки журналісти повідомили виробникові. Там обіцяють ретельно розслідувати кожен з цих випадків та з’ясувати, в чому причина.
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