Складний смартфон Samsung Galaxy Fold почав ламатися у користувачів

Журналісти, які отримали гнучкий смартфон від Samsung - Galaxy Fold, заявляють, що пристрій почав ламатись всього за кілька днів після користування.

Цікаво, що спочатку відгуки журналістів були доволі позитивними. Але після тестування почали з’являтись рецензії від блогерів і журналістів, які повідомляють про поломки екрану. Про це пише ain.ua.

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Як відомо, Samsung Galaxy Fold працює в двох режимах. Є так званий телефонний режим – це екран з діагоналлю 4,6 дюйма. Коли пристрій розкласти, то утворюється дисплей з діагоналлю 7,3 дюйма. Як стверджують журналісти. Обидва екрани перестають працювати буквально через кілька днів використання.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 квітня 2019 р.

Що кажуть користувачі

Марк Гурман з Bloomberg показав знімок зламаного пристрою. В нього смартфон вийшов з ладу за 2 дні роботи. Щоправда, журналіст зняв із девайсу захисну плівку. Хоча в компанії не рекомендували цього робити.

Журналісти з CNBS захисну плівку не знімали, але і в них смартфон зламався через кілька днів.

My colleague opened the Galaxy Fold and it started doing this. So, long answer to your question @WilfredFrost, the hinge doesn’t seem very rugged after all. After two days: pic.twitter.com/Z1F8iwjURa — Todd Haselton (@robotodd) 17 квітня 2019 р.

Редактор видання The Verge Дітер Бон теж повідомив про зламаний девайс. При цьому в нього виникла ще одна проблема - на екрані з'явилася опуклість.

Що кажуть в Samsung

Звичайно, про всі поломки журналісти повідомили виробникові. Там обіцяють ретельно розслідувати кожен з цих випадків та з’ясувати, в чому причина.

SUPER YIKES: something happened to my Galaxy Fold screen and caused a bulge. I don’t know how it happened, and I’m waiting to hear back from Samsung. It’s broken. https://t.co/p1014uB01D pic.twitter.com/3FZJkWtSKr — Dieter Bohn (@backlon) 17 квітня 2019 р.

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