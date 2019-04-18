Складний смартфон Samsung Galaxy Fold почав ламатися у користувачів

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Samsung Galaxy Fold почав ламатись - фото і відео
Samsung Galaxy Fold почав ламатись / ixbt.com

Журналісти, які отримали гнучкий смартфон від Samsung - Galaxy Fold, заявляють, що пристрій почав ламатись всього за кілька днів після користування.

Цікаво, що спочатку відгуки журналістів були доволі позитивними. Але після тестування почали з’являтись рецензії від блогерів і журналістів, які повідомляють про поломки екрану. Про це пише ain.ua.

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Як відомо, Samsung Galaxy Fold працює в двох режимах. Є так званий телефонний режим – це екран з діагоналлю 4,6 дюйма. Коли пристрій розкласти, то утворюється дисплей з діагоналлю 7,3 дюйма. Як стверджують журналісти. Обидва екрани перестають працювати буквально через кілька днів використання.

Що кажуть користувачі

Марк Гурман з Bloomberg показав знімок зламаного пристрою. В нього смартфон вийшов з ладу за 2 дні роботи. Щоправда, журналіст зняв із девайсу захисну плівку. Хоча в компанії не рекомендували цього робити.

Журналісти з CNBS захисну плівку не знімали, але і в них смартфон зламався через кілька днів.

Редактор видання The Verge Дітер Бон теж повідомив про зламаний девайс. При цьому в нього виникла ще одна проблема - на екрані з'явилася опуклість.

Що кажуть в Samsung

Звичайно, про всі поломки журналісти повідомили виробникові. Там обіцяють ретельно розслідувати кожен з цих випадків та з’ясувати, в чому причина.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung
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