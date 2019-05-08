Смарт-годинник Nubia Alpha протестували на міцність: невтішні результати

Відомий техноблогер Зак Нільсон випробував на міцність доволі незвичний ґаджет – смарт-годинник із функцією телефона Nubia Alpha. Новинка цікава своїм дизайном, адже отримала великий гнучкий OLED-дисплей.

Під час випробувань автор YouTube-каналу JerryRigEverything виявив низку особливостей новинки, про які варто знати потенційним покупцям.

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Дисплей. У Nubia Alpha встановлений гнучкий OLED-екран, який гнеться під час використання годинника, тому замість традиційного скла виробник застосував пластикове покриття. Пластик виявився таким м'яким, що подряпини на ньому залишаються навіть від найменшого впливу. Отже, власникам пристрою варто бути особливо обережними при його носінні.

Блогер за традицією тестує екрани всіх пристроїв на стійкість до вогню, і для Nubia Alpha він не став робити винятки. Залежно від технології виготовлення дисплея пікселі на смартфонах вигорають повністю або тимчасово темніють і повертаються до норми.

Випробування Nubia Alpha на міцність – дивіться відео

У випадку з Nubia Alpha все виявилося ще гірше – пластикове покриття екрану плавиться під впливом вогню.

Корпус. Також блогер виявив, що корпус годинника і браслет виконані з нержавіючої сталі, але через шар фарби на них можуть бути помітні подряпини.

Що ж стосується міцності пристрою, то зламати його простим згинанням не вийшло. Крім того, екран добре гнеться в обидві сторони, що ніяк не впливає на його працездатність.

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