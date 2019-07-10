Смартфон Google Pixel 4 показали з усіх боків та оприлюднили його характеристики

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Google Pixel 4: нові фото
Google Pixel 4: нові фото / pricebaba.com

В мережі з’явились нові фото майбутнього флагманського смартфона Google Pixel 4. Також інсайдери повідомили деякі характеристики майбутньої новинки. Зокрема, відомо, що смартфон не отримає отворів чи вирізів, при цьому бачимо доволі товсті рамки (як для флагмана 2019 року).

Як повідомив популярний блогер OnLeaks на ресурсі Pricebaba, дисплей Pixel 4 XL матиме діагональ 6,25 дюйма і обійдеться без будь-яких чубчиків чи дірок в екрані.

Дивіться також: Google Pixel 4: з’явились нові фото флагманського смартфона

При цьому на задній панелі сканера відбитків пальців не бачимо, тож можна припустити, що він буде вбудований в екран, або ж виробник зробить вибір на користь системи розпізнавання обличчя.

Google Pixel 4

Google Pixel 4: нарешті показали передню панель 

Розмовний динамік, дві фронтальні камери та датчики розмістили у доволі широкій смузі над дисплеєм.

Google Pixel 4

Google Pixel 4 презентують восени 

Технічні характеристики. Основний блок камер на задній панелі складається з трьох модулів (це ми вже бачили раніше). Друга камера обладнана телеоптикою. Що стосується третього модуля, то інформації щодо його призначення поки немає, можливо це буде 3D ToF-сенсор.

Google Pixel 4 показали з усіх боків: відео

Новинка буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 855 і оперативною пам’яттю об’ємом до 6 ГБ. Також він буде працювати під управлінням останньої версії Android Q.

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Теги: Техно Новини Техно Google Pixel Google Смартфони
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