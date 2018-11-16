Смартфон Honor Magic 2 повністю розібрали: цікаві особливості новинки

Нещодавно представлений смартфон Honor Magic 2 потрапив до рук спеціалістів з розбірки та ремонту ґаджетів з порталу MyFixGuide. Відзначимо, що це перший смартфон на ринку із шістьма камерами, який виконаний у форм-факторі слайдера.

Про це повідомляє 4PDA.

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Розбір Honor Magic 2 почався з від'єднання задньої кришки, яку попередньо потрібно нагріти, щоб послабити дію клею. Відразу під нею знаходиться акумулятор, який легко витягується, якщо потягнути за спеціальний стікер.



Honor Magic 2 без задньої кришки

Цікаво, що батарея підключається до плати двома кабелями замість одного, як в інших смартфонах. Більшість компонентів, включаючи камери, легко від'єднати і замінити в разі необхідності.

Щоб дістатися до механізму слайдера, потрібно практично повністю розібрати смартфон і витягти з нього всі компоненти. В ході демонтажу з'ясувалося, що для руху дисплея і його стійкості виробник передбачив п'ять каналів.



Honor Magic 2 в розібраному стані

Розбір Honor Magic 2 продемонстрував, що навіть з такою складною конструкцією його досить легко розібрати і замінити потрібну деталь. Правда, при необхідності ремонту дисплея або вбудованого в нього сканера відбитків пальців доведеться розібрати ґаджет до останнього гвинтика.

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