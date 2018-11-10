Смартфон Samsung Galaxy S10 показали на якісному фото

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Смартфон Samsung Galaxy S10
Смартфон Samsung Galaxy S10 / Фото з відкритих джерел

За чутками, майбутня новинка Samsung Galaxy S10 буде представлена вже у наступному році. При цьому в мережі вже з'явились якісні фото смартфона.

Про це повідомляє igeekphone.

Цей знімок також підтверджує, що смартфон отримає незвичну селфі-камеру, яку заховають в екрані. Також фото демонструє, що дисплей займає практично всю лицьову панель. Краї дисплею дещо зігнуті.

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Щоправда, ми не можемо 100% гарантувати, що на фото зображений Samsung Galaxy S10. Але він справді об'єднав у собі кілька чуток про майбутню новину.

Samsung Galaxy S10

Так може виглядати Samsung Galaxy S10

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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