Смартфон Xiaomi Mi 9 отримав нові функції, а його ціна знизилась

Китайський виробник Xiaomi офіційно знизив вартість свого нового флагманського смартфона Mi 9. Разом з тим виробник додав кілька нових функцій.

Як передає gizchina, знижку отримав смартфон Mi 9 з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті.

Раніше ця модифікація коштувала 436 доларів (11 300 гривень). Нині його ціна знизилась на 29 доларів і склала 407 доларів (10 500 гривень).

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При цьому користувачам обіцяють, що при покупці версії Mi 9 з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ флеш-пам'яті в подарунок отримують бездротову зарядку.

Xiaomi Mi 9 отримав і новий функціонал

Нові функції. Xiaomi анонсувала 9 нових функцій, які отримає цей смартфон. Деякі з них вже почала працювати, а деякі будуть впроваджені трохи пізніше. Наприклад, вже з'явився режим панорамної зйомки з таймером. Також смартфон почав підтримувати «елітний» режим зйомки HDR HD на швидкості в 60 кадрів в секунду. Додана підтримка смарт 3D-жестів, що дають змогу рухом руки запускати деякі програми.

Також з'явилася спеціальна екологічна функція для розумної сортування сміття, а підтримка безконтактних платежів розширилася на 256 міст в Китаї.

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