Смартфони з Google Assistant навчилися перекладати "на ходу" з 44 мов

Власники смартфонів Android і iOS можуть запустити Google Assistant в режимі перекладача, щоб запитати дорогу у перехожих, замовити їжу в ресторані або просто поговорити з іноземцем.

Кількість мов, які тепер підтримує розумний помічник, зросла з 27 до 44. Крім того, функція дозволяє вибрати мову, на якій ви бажаєте заговорити, вручну, а не голосом, пише Venture Beat.

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Як скористатися перекладачем

Як і раніше, режим перекладача можна викликати, сказавши: "Привіт, Гугл, переведи на німецьку" або "Привіт, Гугл, як це буде тайською?" Переклад з'явиться на екрані смартфона, а фраза тут же буде озвучена з правильною вимовою.

Та ж технологія лягла в основу нещодавно доданої можливості Google Assistant говорити двома мовами одночасно. Вона з'явилася в кінці літа і призначалася для двомовного середовища. Спочатку помічник міг говорити будь-якими двома з шести мов – англійською, французькою, німецькою, італійською, японською та іспанською. Пізніше до них додалися корейська, хінді, шведська, норвезька, данська і нідерландська.

ШІ почав працювати краще

Тим часом, розмовний ШІ Google, який в 2017 розпізнавав і будував фрази восьма мовами, навчився говорити вже тридцятьма і додав вісім згенерованих алгоритмами варіантів англійських голосів для спілкування з жителями Британії, Індії, Німеччини, Франції, Японії, Нідерландів, Норвегії, Кореї і Італії.

Нова, поліпшена версія Assistant з'явилася на смартфоні Pixel 4, представленому Google цієї осені. Англійська версія помічника працює без підключення до Мережі і в десять разів швидша, ніж на пристроях попередніх поколінь.

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