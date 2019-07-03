Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
Повне сонячне затемнення 2 липня мали змогу побачити жителі Південної Америки, Чилі та Аргентини. Українцям цей космічне явище було недоступне. Однак, ми зібрали яскраві фото та відео цього дивовижного явища.
Повне сонячне затемнення відбувалось 2 липня. Почалось явище о 19:55 за київським часом. А пік затемнення припав на 22:22 (за Києвом).
До теми: Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео
Цікаво, що це було найдовше сонячне затемнення аж до 2027 року. Основна фаза тривала 4 хвилини і 33 секунди.
Що таке сонячне затемнення? Сонячні затемнення бувають кількох видів: часткове, повне, кіцеподібне та кільцеподібно-повне. 2 липня земляки мали змогу побачити повне затемнення.
Під час цього явища Місяць затьмарює повністю диск Сонця, при цьому можна побачити лише "корону" Сонця. Повне затемнення Сонця теоретично може тривати до 7 хвилин 32 секунди. Протягом року відбувається щонайменше два затемнення Сонця.
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