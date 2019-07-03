Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі

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Сонячне затемнення 2 липня 2019 – фото і відео з космосу і землі
Сонячне затемнення 2 липня 2019 / Twitter

Повне сонячне затемнення 2 липня мали змогу побачити жителі Південної Америки, Чилі та Аргентини. Українцям цей космічне явище було недоступне. Однак, ми зібрали яскраві фото та відео цього дивовижного явища.

Повне сонячне затемнення відбувалось 2 липня. Почалось явище о 19:55 за київським часом. А пік затемнення припав на 22:22 (за Києвом).

До теми:  Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео

Цікаво, що це було найдовше сонячне затемнення аж до 2027 року. Основна фаза тривала 4 хвилини і 33 секунди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Total #SolarEclipse 2019 in Chile! captured by @jaxsonpohlmanphotography today!

Допис, поширений SPACE CLUB (@spaceclub)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Solar Eclipse 2019 in Chile! Taken just a few moments ago ✦ ⠀ My mind is blown. ⠀ Nikon D850 Nikon 600mm

Допис, поширений Jaxson Pohlman (@jaxsonpohlmanphotography)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The first diamond ring from the Total Solar Eclipse today! ✦

Допис, поширений Jaxson Pohlman (@jaxsonpohlmanphotography)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Repost @astronomy_eye (@get_repost) ・・・ SOLAR ECLIPSE IN SOUTH AMERICA Golden horizon, thrilled visitors and temperature drop. On Tuesday, northern Chile and a part of Argentina witnessed the phenomenon. In a matter of seconds, the temperature dropped. Meteorological measurements have not yet left, but it is possible to say that they were more than 10ºC. Visitors gazed up at the sky, when the "day became night" for 1 minute and 52 seconds. Watching a total solar eclipse is a unique experience - as everyone repeated afterwards. . How many of you watched this beautiful natural phenomenon ? Comment below your experience . Video via @potiguarte . #totalsolareclipse #solareclipse2019 #solareclipse #sun #space #universe #cosmos #astrophysics #astroworld #nightphotography #photography #astronomy #astrofacts #science #nasa #galaxy #alien #moon #astronomer #astronauts #hubbletelescope #hubble #deepspace #spacex #nebula #milkyway #eyes #earth #moonlight

Допис, поширений Janserey Nalan YILDIZ (@futursuzfuturist)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solar Eclipse observed today at different parts of the world. #solareclipse2019 #eclipse

Допис, поширений SHARATH D (@_sharath.d.nambiar_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#solareclipse2019 #chile

Допис, поширений Allen Bufardeci (@bufardecia)

Що таке сонячне затемнення? Сонячні затемнення бувають кількох видів: часткове, повне, кіцеподібне та кільцеподібно-повне. 2 липня земляки мали змогу побачити повне затемнення.

Під час цього явища Місяць затьмарює повністю диск Сонця, при цьому можна побачити лише "корону" Сонця. Повне затемнення Сонця теоретично може тривати до 7 хвилин 32 секунди. Протягом року відбувається щонайменше два затемнення Сонця.

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Теги: Сонячне затемнення Сонце Новини Техно Техно Космос
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