Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі

Повне сонячне затемнення 2 липня мали змогу побачити жителі Південної Америки, Чилі та Аргентини. Українцям цей космічне явище було недоступне. Однак, ми зібрали яскраві фото та відео цього дивовижного явища.

Повне сонячне затемнення відбувалось 2 липня. Почалось явище о 19:55 за київським часом. А пік затемнення припав на 22:22 (за Києвом).

До теми: Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео

Цікаво, що це було найдовше сонячне затемнення аж до 2027 року. Основна фаза тривала 4 хвилини і 33 секунди.

And thus begins the slow dance of the moon across the sun. We’re born at a unique time in the universe’s history to be able to witness these stellar events.



In 0.5 billion years or so, there will be no more solar eclipses on the earth as the moon recedes away. #SolarEclipse2019 pic.twitter.com/0HFRVRYSqq — Sahil M Bansal (@SMB06) July 2, 2019

Що таке сонячне затемнення? Сонячні затемнення бувають кількох видів: часткове, повне, кіцеподібне та кільцеподібно-повне. 2 липня земляки мали змогу побачити повне затемнення.



Під час цього явища Місяць затьмарює повністю диск Сонця, при цьому можна побачити лише "корону" Сонця. Повне затемнення Сонця теоретично може тривати до 7 хвилин 32 секунди. Протягом року відбувається щонайменше два затемнення Сонця.

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