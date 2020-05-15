Який з вас астронавт: SpaceX випустила симулятор стикування з МКС

В кінці травня повинна відбутися перша в історії доставка космонавтів на Міжнародну космічну станцію, організована комерційною компанією. Здійснить її корабель Crew Dragon, створений SpaceX. Напередодні цієї події компанія випустила браузерний симулятор стикування корабля з МКС.

24 канал вже виконав кілька успішних сеансів, якщо ви теж хочете спробувати себе в ролі пілота космічного корабля – зможете зробити це за посиланням.

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Якщо все піде за планом, перше стикування комерційного космічного корабля Crew Dragon від SpaceX з астронавтами на борту відбудеться після старту, який запланований на 27 травня 2020 року.

До слова, реальний сеанс стикування проходитиме повністю в автоматичному режимі, але екіпаж корабля зможе перемкнутися на ручне керування, якщо в цьому буде потреба. Власне, саме ручний режим і відтворений в симуляторі.

Відео демонструє інтерфейс корабля Crew Dragon:

Як виглядає інтерфейс стикування з МКС

Все надзвичайно просто. Управління відбувається за допомогою двох маніпуляторів: правий відповідає за обертання й швидкість корабля, а лівий дозволяє віддалятися і наближатися до віртуальної станції.



Симулятор стикування з МКС

У початковій позиції Crew Dragon знаходиться досить далеко від МКС і до того ж під великим кутом до стикувального шлюзу. Спершу варто вирівняти корабель, а потім акуратно підвести його до потрібного місця станції.



Інтерфейс корабля Crew Dragon відтворений у симуляторі

Симулятор має не лише розважальну, але й освітню мету. Він наочно демонструє, наскільки інтерфейс Crew Dragon, заснований на сенсорних екранах, відрізняється від складних панелей управління кораблів серії Apollo або Space Shuttle.



Якщо ви все зробите правильно, то побачите такий екран

Програму вже випробував глава NASA Джим Брайденстайн. За словами керівника аерокосмічного агентства, йому вдалося успішно провести стикування з першого разу.

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Корабель Crew Dragon

Космічний корабель SpaceX зможе доставляти на МКС і повертати на Землю до чотирьох осіб за один рейс. Також буде розроблено вантажний варіант корабля. Перший демонстраційний безпілотний запуск відбувся 2 березня 2019 року.



Політ Crew Dragon запланований на 27 травня 2020 року

Пілотований корабель Crew Dragon було створено на замовлення NASA. Після успішного старту корабля NASA більше не потребуватиме російських "Союзів". Одне місце на кораблі американській космічній агенції вартує близько 80 мільйонів доларів.

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