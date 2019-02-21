Найлегший космічний апарат в історії полетить на Місяць на ракеті SpaceX

Ізраїльська некомерційна організація SpaceIL планує запустити найменший та найлегший космічний апарат в історії. До слова, він приземлиться на Місяць, а старт місії запланували на 22 лютого о 03:45 за київським часом.

Деталі про космічний апарат. Як повідомляє liga.net, перший посадковий модуль Ізраїлю під назвою Beresheet важить 585 кілограм, за формою він нагадує стіл приблизно 1,5 метра у висоту і 2 метра в ширину. Коли приблизно через два місяці він досягне пункту призначення, його маса зменшиться до 185 кг: все інше – це паливо.

Читайте також: Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ

Деталі про місію. Зонд виведуть на орбіту з апогеєм 60 тисяч кілометрів, потім він з неї за допомогою рухової установки вийде на траєкторію до Місяця. Перед посадкою зонд зробить два витки навколо Місяця.

Вартість проекту – всього 95 мільйонів доларів. У разі успіху місії Ізраїль стане четвертою країною, яка здійснила посадку на Місяці: слідом за США, колишнім СРСР і Китаєм. До слова, Beresheet стане першим приватним космічним апаратом на природному супутнику Землі.



Модель космічного апарата Beresheet

На довгу роботу Beresheet не розрахований: він "проживе" не довше трьох діб, після чого перегріється під променями Сонця і вийде з ладу.

Час та дата запуску. Як відзначалося раніше, якщо не завадить погода, стан техніки та інші обставини, старт ракети відбудеться точно о 03:45 ночі за Києвом на стартовому майданчику SLC-40 Космічного центру імені Кеннеді на авіабазі ВПС США в штаті Флорида.

Відзначимо, це всього другий запуск SpaceX в поточному році, і 12 – фінальної версії ракети Falcon 9 Block 5.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно