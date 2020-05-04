США повертається на МКС: SpaceX та NASA розкрили деталі історичної місії

NASA поділилося деталями пілотованого польоту корабля Crew Dragon компанії SpaceX до МКС. Місія покликана повернути Сполученим Штатам автономію з транспортування астронавтів до Міжнародної Космічної Станції, якої вони були позбавлені дев'ять років. Політ Demo-2 вже запланований на 27 травня.

Якщо історична місія пройде вдало, то вже наступна регулярна експедиція до МКС на кораблі й ракеті SpaceX складатиметься з 4-х астронавтів, і лише двоє з них будуть американцями, розповіли у NASA.

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SpaceX вже почала відбирати контракти у Роскосмосу на додправлення фахівців на МКС і зовсім скоро російські "Союзи" остаточно залишаться без замовлень NASA, а, швидше за все, і без інших комерційних замовлень, оскільки послуги SpaceX на цьому ринку банально дешевші.

Важливо зазначити, що політ, який заплановано на 27 травня технічно випробувальний, тому він і називається Demo-2. Втім, саме він стане завершальною демонстрацією серії підготовчих тестів, покликаних довести придатність корабля Crew Dragon і ракети Falcon 9 для пілотованих запусків.

Деталі польоту Demo-2

Політ триватиме довше, ніж було заплановано спочатку: тривалість місії складе від 30 до 119 днів, в залежності від низки факторів, найважливіший з яких – наскільки швидко NASA зможе підготувати до відправлення на орбітальну станцію першу штатну команду з чотирьох астронавтів.



Корабель SpaceX стикується з МКС / Рендер SpaceX

Крім того Crew Dragon підніме на орбіту не лише людей, а й вантаж для МКС серед яких припаси для екіпажу та наукові матеріали для проведення досліджень і тестів.

Графік польоту

Що стосується графіка, то місія почнеться із запуску і підйому, потім відокремиться другий ступінь з капсулою Crew Dragon. Перший ступінь зробить розворот і повернеться на Землю.



Схематично це виглядатиме ось так

Зустріч з МКС

Тим часом Crew Dragon відокремить другий ступінь у космосі, попрямує у бік МКС і досягне станції приблизно через 48 годин, в залежності від її положення під час старту. Точний час запуску буде залежати від погодних умов.



Схема руху Crew Dragon після виходу на стійку орбіту

Капсула зробить кілька маневрів зближення і пристикується до МКС у повністю автоматичному режимі. Астронавти зможуть зійти на борт станції і продовжити свою місію разом зі своїми колегами.

Повернення додому

Після виконання всіх запланованих робіт астронавти Бенкен і Герлі повернуться в Crew Dragon, відстикуються, вийдуть на потрібну позицію і спустяться в води Атлантичного океану, викинувши парашути. Процедура спуску від моменту відстикування до приводнення триватиме 24 години.



Схема повернення американських астронавтів додому

Обидва астронавти з 16 травня і до старту будуть перебувати на обов'язковому карантині, а співробітники, центру управління польотом будуть дотримуватися дистанції в 1,5 метра.

Повноцінна пілотована місія

Наступна і фактично перша регулярна місія Crew Dragon доправить до МКС чотирьох астронавтів, з яких двоє будуть американцями, третім буде представник японського космічного агентства. Хто займе четверте крісло в кораблі NASA наразі не розкриває, але це буде також комерційний партнер. Тобто SpaceX почне заробляти на міжнародному ринку пілотованих запусків з першої ж регулярної місії, відбираючи контракти у єдиного досі перевізника на МКС – Роскосмосу.

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