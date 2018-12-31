Steam більше не підтримуватиме операційні системи Windows XP та Vista

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Steam більше не підтримуватиме операційні системи Windows XP та Vista
Steam більше не підтримуватиме операційні системи Windows XP та Vista / Фото з вільних джерел

Як повідомлялося раніше, компанія Valve офіційно припинила підтримку операційних систем Windows XP та Vista в сервісі цифрової дистрибуції Steam. Від 1 січня 2019 року користуваці цих операційних систем не зможуть запускати ігри та інші продукти придбані в Steam.

Про це повідомляє Overclockers.

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Справедливо зазначити, що відсутність підтримки Windows XP і Vista не стане проблемою для більшості користувачів сервісу. Якщо вірити офіційним даним, то на першу ОС доводиться частка в 0,11%, а друга і зовсім не увійшла в статистику.

Операційні системи, які найбільше використовують в Steam
Операційні системи, які найбільше використовують в Steam

Відтепер найстарішою операційною системою, яку підтримуватиме Steam, стала Windows 7. На сьогоднішній день її 32- і 64-розрядні версії використовує майже 28% геймерів, а більше 64% користувачів сервісу вже "перекочували" на Windows 10.

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Теги: Техно Steam Інтернет Ігри
Джерело: Техно
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