Сюрприз від Microsoft: у Windows 10 повернули рекламу, яку неможливо відключити

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У Windows 10 повернулася реклама / unsplash

Компанія Microsoft знову почала показувати невеликий рекламний банер в додатках пошти та календаря для операційної системи Windows 10.

Таку рекламу почали помічати в листопаді минулого року. Тоді Microsoft повідомила, що це був експеримент. Потім реклама показувалася лише тим користувачам, які не передплатили Office 365. Однак тепер рекламу видно всім і її не можна відключити, повідомляє MSPowerUser.

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Реклама пропонується контекстна і залежить від дій користувача. Наприклад, пропонує додаток Outlook для мобільного пристрою, коли користувач читає пошту через обліковий запис Outlook.com, а при використанні аккаунта Gmail – мобільний додаток Gmail.

Що кажуть у Microsoft

Компанія вже підтвердила, що рекламу неможна відключити в системі.

Оголошення в самій програмі показуватимуться незалежно від того, з якою адресою електронної пошти ви її використовуєте. Прибрати її неможливо, але ви можете надіслати відгук як пропозицію в Центрі зворотного зв’язку в Windows 10,
– повідомили у компанії.


Microsoft повернула контекстну рекламу у Windows 10

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Windows 10 Microsoft
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