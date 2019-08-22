Техногіганти об'єдналися заради безпеки даних користувачів

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Техногіганти об'єдналися заради безпеки даних користувачів
Техногіганти об'єдналися заради безпеки даних користувачів / unsplash

Google, Intel, Microsoft та ще сім інших компаній створили консорціум із захисту інформації Confidential Computing Consortium (CCC). Технологічні гіганти переконані, що дані клієнтів повинні надійно шифруватися та захищатися на постійній основі, навіть під час їх використання.

Що відомо про консорціум? Як повідомляє Engadget, для забезпечення повноцінної конфіденційності користувачів учасники консорціуму розроблять технологію з відкритим вихідним кодом, яка буде забезпечувати повноцінний і постійний захист інформації.

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За наявними відомостями, Microsoft має намір розробляти програмне забезпечення для безпечного середовища виконання, а Intel забезпечить захист коду на апаратному рівні.

Крім того, консорціум має намір використовувати інструмент Red Hat, здатний абстрагувати захищені середовища до рівня, що дає змогу створювати і запускати приватні "безсерверні" додатки. Очолить CCC некомерційна організація Linux Foundation.

Що від цього отримають користувачі? В остаточному підсумку учасники консорціуму мають намір зробити так, щоб користувацькі дані завжди були в зашифрованому вигляді і обмежені для доступу стороннім особам.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Кібербезпека хакери Intel Microsoft Google
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