Технології майбутнього: чим дивують українські студенти

За підтримки IT-компанії GlobalLogic Ukraine у Київському політехнічному інституті відкрили високотехнологічну навчально-наукову лабораторію. Відтепер студенти матимуть можливість вивчати технології проєктування вбудованих систем – одного із найскладніших ІТ-напрямів. Якими проєктами здивували молоді розробники – читайте в матеріалі 24 каналу.

Розумний будинок

Українські студенти розробили прототип розумного будинку. Крім догляду за квітами й домашніми улюбленцями, він може контролювати температуру в кімнатах. До того ж пристрій дбає про екологію – показує концентрацію шкідливих газів у приміщенні.

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Менеджер компанії GlobalLogic Руслан Біловол розповів, за якою технологією працює прототип розумного будинку.

Ми маємо вентилятори й термодатчик, які управляють температурою в кімнаті. В нас є датчик різних газів, наприклад, він може реагувати на газ із запальнички. Ми його подаємо, і бачимо що концентрація збільшилась,

– пояснив представник IT-компанії.





Роботизована рука

Роборука вміє з легкістю розпізнавати предмети. Пристрій є універсальним помічником по дому – може навіть розсортувати сміття. Розробники зазначили, що роботизована рука може зіграти в шахи з власником, адже має систему комп'ютерного зору. Для цього використовується камера, яка розміщена над роборукою.

Камера знімає всю сцену, і аналітичними методами визначає, де на ній розташовані об'єкти. В майбутньому тут також можна буде тренуватися і на нейромережі. яка дозволяє більш розпливчасто їх класифікувати. Тобто, це дуже схоже до організації, як сприймає інформацію людський мозок,

– прокоментував керівник команди GlobalLogic Олександр Бабич.



Роботизована рука

Усі ці розробки називають вбудованими системами – тобто ті, що виконують лише одне чітке завдання. Молоді вчені відзначили, що таких інновацій в Україні може стати ще більше. Однак, попри великий попит на створення вбудованих технологій, в Україні досі існує гостра нестача профільних фахівців. Все це – через брак спеціального обладнання, на якому мають навчати студентів.

Відкриття першої Embedded лабораторії в Києві / фото GlobalLogic Ukraine

Вбудовані системи використовують не лише в побуті, а й у лікарнях, промисловості, телекомунікаціях та автомобілях.

Є світлофори, вони світять червоним кольором, але коли під'їжджає пожежна машина, то одразу перемикаються на зелене світло. Поки що в Україні для цього є неліцензовані частоти 5G, на яких це працює,

– розповів інженер GlobalLogic Андрій Лукін.

Загалом в Україні існує лише 2,5 тисячі спеціалістів, які розуміються на вбудованих системах. Це менше, ніж 1% від усіх інженерів світу. Тому, щоб виховувати майбутніх вчених, IT-компанії на базі університетів створюють навчальні лабораторії.