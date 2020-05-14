Telegram: історія створення месенджера, боти та блокування сервісу

Пояснювати що таке Telegram потреби немає. Його активно використовують мільйони українців щоденно. Чати, обмін медіафійлами, групи за інтересами та корисні боти – чого тут тільки не знайдеш. Та чи знаєте ви хто створив телеграм, чому месенджер заборонений у Росії, як він став зручним інструментом у руках злочинців. Про все це і навіть більше ми розповімо вам у нашому матеріалі.

24 канал покопався в історії месенджера та "зазирнув під капот". Ми дізналися багато цікавого про додаток, який об'єднує мільйони користувачів.

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Історія створення

Telegram "народився" у 2013 році як експериментальний проєкт Павла Дурова. Він вирішив протестувати технологію зашифрованого листування – MTProto, автором якої був його брат Миколою Дурова. Дурову було цікаво, як технологія впорається з великим навантаженням. Саме так з'явилася перша версія програми, яка до сьогодні доступна практично на всіх платформах.

До того, як Telegram став популярним, пальму першості та заслужене звання "народного" месенджера тримав WhatsApp, який і досі широко використовується в усьому світі. Тоді Telegram лише починав пробивати собі дорогу в топи завантажень. Переломною став момент. коли одного дня, влітку 2014 року, WhatsApp ліг на 4 години. Тоді додаток Павла Дурова встановили понад 5 мільйонів разів. Він став найпоширенішим месенджером "на заміну" WhatsApp. Вже до лютого того ж року, його використовували у понад 48 країнах.



Павло Дуров – творець месенджера Telegram

У грудні 2013 Дуров вже запропонував 200 тисяч доларів у біткоїнах тому, хто зможе розшифрувати його переписку з братом. Шматок зашифрованого тексту був опублікований на сайті, але його так ніхто і не розшифрував. Після цього вже 300 тисяч доларів пропонували тому, хто зможе розшифрувати листування двох ботів Пола та Ніка. Нікому не вдалося прочитати зашифровані додатком повідомлення, через що Telegram став відомим, як найбезпечніший месенджер серед існуючих.

Попри те, що Telegram створювався з орієнтацією на західний ринок, він став шалено популярним в Україні та Росії – де його взагалі заборонили на державному рівні. Схожа ініціатива виникла й в Україні, але про це пізніше.

Блокування Telegram в Росії

Спершу Дуров навіть не хотів перекладати месенджер російською, оскільки передбачав, що в його рідній країні додатку не дозволять вільно працювати – як у воду дивився. З 1 липня 2017 року в Росії вступив в силу так званий "закон Ярової", який зобов'язав операторів телекомунікаційних послуг зберігати ключі для розшифровки листування користувачів і надавати їх ФСБ Росії. У Telegram визнали цю вимогу технічно нездійсненною, позаяк ключі зберігаються на пристроях користувачів, а сервери месенджера їх не отримують, і антиконституційною.

Послідувала серія судів, результатом якої стало рішення суду від 13 квітня 2018 року на користь Роскомнагляду, яке фактично дало старт процесу блокування месенджера на території Росії. Супроводжувався він масою курйозних та відверто небезпечних випадків, коли блокувалися інші важливі для роботи сервіси, в той час, як сам месенджер продовжував безперешкодно працювати.



Методи блокування месенджера в Росії не принесли результатів

Жертвами необдуманих вчинків російської влади стали інші месенджери, такі як Viber. Були зафіксовані збої в системі реєстрації квитків на авіарейси, системи продажу електронних полісів, мережі наукових контактів ResearchGate, центрального сховища бібліотек Java, сайтів МДУ та інших ВНЗ й наукових архівів. Протягом 10 днів блокування Telegram Роскомнагляд отримав 46 тисяч скарг.

У підсумку, протягом всієї кампанії з технічної реалізації блокування сервісу постраждали Google, Yahoo, Twitter, Facebook, "Вконтакті", "Однокласники" та інші сервіси.

Цікавий факт! За перший тиждень блокування месенджер втратив в Росії 3% активних користувачів, але кількість переглядів каналів збільшилася з 138,9 мільйона до 159,5 мільйона.

Всі вжиті Росією заходи щодо блокування додатка не принесли бажаного результату. Користувачі успішно обходять заборону десятками доступних способів. Сам додаток використовує технології, які роблять блокування сервісу практично неможливим. Доходить до абсурдного – державні служби та підприємства створюють в телеграмі "офіційні" групи і навіть ботів… Нагадую, додаток в Росії офіційно заборонений на законодавчому рівні.

Як буде далі – невідомо, однак 22 квітня 2020 року депутати Держдуми від партії "Справедлива Росія" підготували законопроєкт про припинення блокувань Telegram.

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Що вміє Telegram

Функціонально Telegram схожий на інші месенджери, але за заявою творців програми, його головні переваги перед конкурентами (WhatsApp, Facebook Messenger, Viber) – швидкість, захищеність, зберігання даних у хмарі та безкоштовність.

Чати в телеграм

Чати – створюються для спілкування, всі учасники можуть у них писати та володіють однаковими правами (окрім адміністратора). Тут все зрозуміло, всі ми дуже добре знаємо, що таке чат.

Спілкуватися онлайн з друзями;

Пересилати і отримувати файли різних форматів (фото, аудіо, відео та інші) обсягом не більше 1,5 ГБ;

Пересилати, самостійно створювати, безкоштовно (на відміну від інших месенджерів) завантажувати стікери;

Відправляти знайдені в пошукових системах фото без збереження в пам'яті пристрою;

Записати і переслати звукове повідомлення;



Чати в Telegram

Ви можете створювати групові чати з кількістю учасників до 200, в тому числі закриті. Останні можливі завдяки шифруванню, яке гарантує, що листування не стане відоме стороннім людям, навіть якщо до них потрапить телефон.

Для цього існує таймер "самознищення" повідомлень. При його активації, через певний час, повідомлення будуть видалені з чату і пам'яті телефону й сервера. Причому, якщо буде зроблено фото екрану з повідомленнями, то відправник отримає сповіщення про це.

Канали в Telegram

Канали ж створені для поширення інформації. Вони є аналогами блогів, спільнот у фейсбуці, а декому вдається створити повноцінне ЗМІ. Все працює у форматі новинної стрічки: вибираєте цікаві канали, підписуєтеся, отримуєте цікаву інформацію прямо в месенджері.

Існує безліч інструментів та ботів, які покликані допомогти творцям каналів урізноманітнити їх та зробити більш функціональними й цікавими.

Боти в Telegram

Відмінною особливістю Telegram від інших месенджерів є наявність ботів за допомогою яких ви можете знайти майже все, що вас цікавить, стежити за оновленнями різноманітних ЗМІ та інших джерел інформації, грати в ігри, вирішувати будь-які повсякденні завдання і ще багато чого іншого.

По суті, це означає, що для вас цей месенджер може виявитися корисною програмою навіть якщо ви не маєте в ній жодної знайомої людини, адже крім спілкування зі знайомими Telegram надає великий спектр можливостей для своїх користувачів, які часом ніяк не пов'язані зі спілкуванням.



Боти в Telegram

Керування ботами відбувається дуже просто – за допомогою команд, перелік яких, як правило, розташовується праворуч від вікна для введення повідомлення і позначений або "/", або чотирма маленькими квадратами. Зустрічаються й інші способи управління. Але, турбуватися нічого, всі вони інтуїтивно зрозумілі і ви без проблем розберетеся.

Пошук каналів та ботів

Канали, за бажанням їх творця, можуть бути приватними або публічними. Публічний канал можна знайти через пошук в телеграмі або пройшовши за посиланням розміщеним в Інтернеті.

До приватного каналу можна приєднатися тільки якщо вас запросять в нього в додатку або відправлять вам тимчасове посилання на канал. Через пошук такий канал знайти не вийде.

За такою ж схемою відбувається пошук ботів. Кожен з них має назву та посилання, якщо відкритий для пошуку.

Захищеність

Саме захист повідомлень від перехоплення та сторонніх очей став основою популярності месенджера. Важливо знати, що листи в Telegram надійно зашифровані і вони можуть самоліквідуватися.

Дані в дата-центрах зберігаються на дисках у зашифрованому вигляді, кожен кластер зашифрований окремим ключем, який зберігається в іншому кластері під іншою юрисдикцією. Тобто навіть якщо хтось руками добереться до цих дисків, їм ще доведеться мозок поламати, щоб ваші повідомлення перечитати.



Telegram найзахищеніший безкоштовний месенджер

Що ж до повідомлень як самоліквідовуються, то вони взагалі не зберігаються ніде. До свободи слова та її захищеності творці відносяться по-особливому серйозно. Саме тому творці месенджера практично щороку влаштовують хакерські конкурси, щоб виявити діру в системі. Переможець, якщо такий буде – піде з грошима, а сервіс стане більш захищеним.

Дата-центри розташовані в різних містах-країнах-континентах, у кожного – своя юрисдикція. Повідомлення відправляються за секунду, чи навіть менше. Розробники стверджують, що їх сервіс – найшвидший.

Бонусом є й хмарна структура платформи. Для зберігання інформації використовуються віддалені сервери, тому доступ до повідомлень ви можете отримати з усіх пристроїв.

Скандали

Як ви вже могли зрозуміти – Telegram надійно захищений додаток. Ви можете бути впевнені в тому, що ваша інформація не потрапить до чужих рук, якщо ви робите все правильно. Це найбільша перевага сервісу і водночас – його найбільша проблема.

Річ у тім, що така захищеність привертає увагу різного роду шахраїв та інших злочинців. Саме через це месенджер постійно критикують закидаючи йому навіть те, що він є небезпечним інструментом в руках терористів.

Високий рівень захищеності гарантує анонімність, а це привело до того, що Telegram використовують для різного роду інформаційних "зливів" та закидів. Месенджер активно використовують, як інструмент пропаганди та поширення неперевіреної та відверто не правдивої інформації.



Telegram часто використовують для зливів

Тут не потрібно заглядати далеко в минуле. щоб згадати яскраві історії не зовсім чесного використання платформи. Саме зараз триває скандал навколо витоку даних мільйонів українців. Кілька днів тому у Telegram з’явився бот UA Baza. За запитом він може видати персональні дані та документи українців. Таким чином практично у відкритий доступ потрапили дані 26 мільйонів документів.

У Міністерстві цифрової трансформації України заперечили будь-яку причетність сервісу Дія до витоку даних. Все пояснили тим, що платформа Дія не має власної бази даних, а лише відображає інформацію з реєстрів.

​До теми Це дуже корупційна історія: у Мінцифри пояснили проблему з реєстрами та витік даних

У поліції відкрили кримінальну справу і вже навіть знайшли "винних". Правоохоронці нібито з'ясували, що інформація з даними могла бути скопійована із сервісу Опендатабот. Творці сервісу заперечили будь-яку причетність до витоку, та пояснили, що Опендатабот містить лише публічну інформацію, яку отримують на порталі з відкритих даних data.gov.ua, а також на офіційному API Мін'юсту.

"Слуги народу" пропонують заблокувати Telegram

"Навіщо придумувати щось нове, якщо можна вкрасти в сусіда?" Очевидно саме так подумала депутатка від "Слуги Народу" Вікторія Подгорна і запропонувала заблокувати Telegram в Україні. Очевидно вчитися на провалах інших не найкращий метод, треба ж ще й самому наламати дров.

Принаймні Подгорна запитала думку людей на своїй сторінці у фейсбуці. Вона поцікавилася, чи не буде це обмеженням свободи висловлювання і також згадала про те, що месенджер часто використовують для вчинення злочинів.

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