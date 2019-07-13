Телевізор Xiaomi Mi TV 4A встановив два рекорди
Компанія Xiaomi організувала спеціальну конференцію під час якої розповіла, що Xiaomi Mi TV 4A з діагоналлю 32 дюйми стала найбільш продаваним телевізором в історії компанії.
Зокрема, виробник повідомив, що в роздробі вони продали понад 7 мільйонів телевізорів.
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Першим телевізором, що подолав позначку 2 мільйони продажів, стала модель Xiaomi Mi TV 4A. На китайському ринку вона коштує всього 116 доларів (трохи більше 3 тисяч гривень). Тож не дивно, чому ця модель така популярна.
Окрім того, 32-дюймовий Mi TV 4A встановив ще один рекорд – цей пристрій є найбільш продаваною моделлю серед усіх LED –телевізорів в Китаї.
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